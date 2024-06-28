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嘉義縣推在宅急症照護　減少患者、家屬奔波就醫困擾

▲▼ 嘉義縣推在宅急症照護 2百名醫療人員參訓獲認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣推在宅急症照護 2百名醫療人員參訓獲認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣今年首推「在宅急症照護」，針對肺炎、泌尿道感染、軟組織感染等3類病患，適合在宅照顧者，由醫療團隊到宅或到長照機構提供治療，為培訓醫事專業人員取得認證，衛生局23日結合在宅醫療學會於長庚醫院第二國際會議廳辦理「在宅急症照護共同課程教育訓練」，盼提升照護量能，減少患者、家屬奔波就醫困擾。

嘉義縣老年人口比率居全國之冠，轄區幅員廣闊，面對多重疾病與失能者就醫不便等問題，106年起便輔導各衛生所醫護人員取得乙類安寧緩和醫療資格，目前已有4家醫院、52家診所、15家衛生所及7家居護所積極推展居家醫療整合照護。

▲▼ 嘉義縣推在宅急症照護 2百名醫療人員參訓獲認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局今年7月1日起實施「在宅急症照護試辦計畫」，輔導醫療院所加入，收案對象為原居家照護、居家安寧、長照機構住民或為急診個案且失能（巴氏量表不到60分）者，經醫師評估適合在宅照顧，由醫療團隊到宅訪視、視訊診療及送藥，減少就醫的舟車勞頓。

教育訓練醫療人員響應熱烈，開課不到一週報名額滿，雲嘉南縣市11家醫院、轄區基層診所群、衛生所、7家居家護理所、14家護理之家均派員，共2百人參加，透過在宅急症照護政策與發展、流程及實務運作分享，共同建立醫療合作網絡、遠距會診與後送就醫綠色通道。

▲▼ 嘉義縣推在宅急症照護 2百名醫療人員參訓獲認證 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局長趙紋華表示，在宅急症照護從居家到長照機構都能服務，讓失能或居家照護患者從醫院回歸社區，持續由醫療團隊照護，減輕就醫不便、減少反覆送急診、住院久候病床情形，在家、在機構均能獲得住院治療服務。

 
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