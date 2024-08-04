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「阿公阿嬤活力SHOW」南區競賽　嘉義鹿草三角社區進軍全國賽

▲▼ 「2024阿公阿嬤活力SHOW」南區競賽 嘉義縣鹿草鄉「三角社區一鹿健康隊」進軍全國總決賽! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 「2024阿公阿嬤活力SHOW」南區競賽，各隊使出渾身解素。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣衛生局率長者參加國民健康署「2024阿公阿嬤活力SHOW」南區分區競賽，精彩表現喜獲「一金、一銅、最佳活力獎、最佳造型獎」4大獎項，其中鹿草鄉「三角社區一鹿健康隊」從新秀組的19支隊伍脫穎而出，榮獲金獎，將代表嘉義縣前往參加全國總決賽。

▲▼ 「2024阿公阿嬤活力SHOW」南區競賽 嘉義縣鹿草鄉「三角社區一鹿健康隊」進軍全國總決賽! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次南區競賽總計4支隊伍參與常勝組及19支隊伍參與新秀組競賽，每隊隊伍無不賣力演出，展現阿公阿嬤們的活力朝氣，嘉義縣4支參賽隊伍也不惶多讓，有的運用在地農作物加入創意道具完成整首舞蹈，增加整體造型服裝設計及舞台效果，也有描述早年務農都仰賴人工，現有無人機取代，鼓勵青年返鄉農作，傳達翁章梁縣長推動的農工科技大縣，此外，也有推廣嘉義縣18鄉鎮特產、風景，邀請大家「作伙來去踅嘉義」。各隊伍發揮創意表演結合嘉義縣「愛嘉義愛自己」全齡健康舞配樂，充分展現嘉義縣長者健康活力與青春不老氣息!

▲▼ 「2024阿公阿嬤活力SHOW」南區競賽 嘉義縣鹿草鄉「三角社區一鹿健康隊」進軍全國總決賽! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，國健署辦理「長者活躍老化競賽」提供長者舞台，展現健康活力與生命價值。通過這些精彩的表演和競賽，我們看到長者們在社會中的無限潛力，不僅帶來歡樂，也為長者活動和社會參與注入新的動力和想像力，實踐「在地老化」與「活躍老化」的核心價值。恭喜鹿草鄉「三角社區一鹿健康隊」獲金獎，看到阿公阿嬤們個個舞力全開、充滿活力，展現平日努力成果，出色表現令我非常感動。

▲▼ 「2024阿公阿嬤活力SHOW」南區競賽 嘉義縣鹿草鄉「三角社區一鹿健康隊」進軍全國總決賽! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲中高齡族群提早透過規律並有效的正確運動，遠離肌少症 。（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局長趙紋華表示，要活就要動，尤其50歲以上的中高齡族群更需要提早透過規律並有效的正確運動，遠離肌少症與身體退化等疾病，規律運動及均衡營養是重要的。均衡營養建議可以從「我的餐盤」6口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，作均衡飲食依據，透過拳頭、掌心即可暸解每餐六大類食物要吃的量，吃得均衡又健康!這次參加競賽活動的長者平時活躍於社區據點，透過多元化的健康促進活動，幫助長者預防延緩失能，提升長者健康、安全和社會參與，進而提高其生活品質。

▲▼ 「2024阿公阿嬤活力SHOW」南區競賽 嘉義縣鹿草鄉「三角社區一鹿健康隊」進軍全國總決賽! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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