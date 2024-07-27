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「凱米」餘威亂海空交通　103船班、6班機取消

▲▼澎湖跳島交通船，北海遊客中心，澎湖交通船，澎湖離島交通船。（圖／記者蔡玟君攝）

▲凱米颱風雖已減弱為熱帶性低氣壓，但仍影響海空交通。（示意資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

受凱米颱風餘威影響，今(27日)交通船仍有103航次停航，國內航班仍有6架次取消。

凱米颱風今已減弱為熱帶性低氣壓，不過受凱米餘威影響，今海運和航空仍有部分航班受到影響，根據民航局統計，今日截至上午10時，國內線取消6架次、延誤9架次，國際暨兩岸航線正常。

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航港局則表示，受凱米颱風影響，今日共有14航線，計103航次停航，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

另「高雄燈塔」因受凱米颱風影響，今(27日)閉園1天，進行災後環境整理。

海運停航航線如下：

1.高雄-馬公：全部停航(2航次)。
2.布袋-馬公：全部停航(10航次)。
3.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。
4.東港-小琉球：全部停航(52航次)。
5.鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。
6.金門-石井：全部停航(2航次)。
7.富岡-蘭嶼：部分停航(開航4航次、停航4航次)。
8.後壁湖-蘭嶼：部分停航(開航6航次、停航2航次)。
9.基隆-馬祖：預估共計停航2航次。
10.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
11.馬祖福澳-福州琅岐：部分停航(開航2航次、停航2航次)。
12.南竿-莒光：部分停航(開航4航次、停航2航次)。
13.南竿-北竿：部分停航(開航26航次、停航4航次)。
14.南竿-東引：全部停航(1航次)。

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