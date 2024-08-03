印度神童來台　教授列「預言7大錯誤」完全是炒作：太廉價了吧

▲印度神童阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



記者施怡妏／綜合報導

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）8月6日至8日將現身台北南港展覽館的亞洲區塊鏈高峰會，還會公開演講。加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，印度神童之所以會出名，是因為曾預言Covid-19會爆發，不過他列出7大預言錯誤，大喊「完全是炒作的結果」。

加拿大約克大學副教授沈榮欽在臉書發文，「印度神童」阿南德之所以出名，是因為在一個YT影片中預言，2019年11月到2020年4月間會爆發Covid-19，「疾病將在全世界廣泛傳播。如果沒擴散到全世界，至少印度將會受到重創」，不清楚是否指Covid-19，「如果是的話，他完全沒有提到發源地中國」。

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沈榮欽指出，倫敦帝國學院的理論物理與數學研究人員 Raziman T.V.，在2020年5月，也就是阿南德預言Covid-19發生期（2019/11 - 2020/4）後一個月，整理了阿南德當時在同一個影片的預言，共有7項錯誤。

1.「與伊朗的戰爭或許即將爆發，同時可能爆發印巴戰爭。」結果錯誤

2. 神童再強調一次前面的預言，「99%的機率將爆發戰爭」結果錯誤，1%對了。

3.「11月4日，金價大幅上漲到高點。」結果錯誤。

4.「11月21日，銀價大幅飆升。」結果錯誤。

5.「 一般人連一克黃金都買不起。」結果：錯誤。

6.「火星和土星將在 3 月 31 日下午 4:30 開始緊密相合。全世界都將遭受災難，戰爭可能從這一刻開始。」結果錯誤。

7.「經濟災難將至，金價將隨石油上漲。」結果與預言相反，油價下跌，四月份下跌幅度尤大。

沈榮欽表示，一連串具體的預言錯誤，最後因為一個模稜兩可還不算正確的預言擦邊，就宣稱他預言正確？「這樣的神童也太廉價了，如果不是卡提諾神學院畢業的，還不如電影《王牌神棍》的娛樂價值更高些」。

貼文獲沈榮欽授權轉載。

