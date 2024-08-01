王正坤醫師受邀一分局演講蝴蝶效應　鼓勵警界士氣增進組織管理技能

▲身兼市警一分局義警中隊長的藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，以「蝴蝶效應與藝群醫學美容集團展店策略」，分享每一個微小細節的努力都可以在未來產生巨大的成功。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警一分局1日舉行聯合勤教，現場集結了近百名義警志工和警察人員，一分局長王子雄特別邀請義警中隊長王正坤醫師，進行專題演講，為參與訓練的義警志工和警察人員打氣鼓勵，期望透過專業知識的分享，提高警察的士氣和專業素養。

市警一分局王子雄分局長與王正坤醫師感謝所有義警志工和警察人員的辛勤付出與奉獻，並頒發獎項以表彰他們保障民眾安全的卓越貢獻。接著由身兼義警中隊長的藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師進行專題演講，題目是「蝴蝶效應與藝群醫學美容集團展店策略」，王正坤醫師以其豐富的創業經驗和醫學知識，為現場聽眾帶來了一場精彩的分享。

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與16家藝群醫美診所分布在台灣各地，展店速度非常快速。

王正坤醫師說明蝴蝶效應的概念與應用、藝群醫學美容集團的創業奮鬥歷程、醫學美容的行業現狀及發展趨勢，以及皮膚保養品的重要性。他以生動的例子和深刻的見解，闡述了蝴蝶效應在企業展店策略中的重要性，並分享了藝群集團在面對市場競爭和挑戰時的應對策略。

王正坤醫師說，蝴蝶效應指的是微小的變化可以引發巨大的影響，這一理論在企業經營中同樣適用。藝群醫學美容集團通過精細化管理和創新服務，成功地在競爭激烈的市場中脫穎而出，這正是蝴蝶效應的最佳體現。在微小的細節上預防錯誤發生，就可以防止後續的重大災難。在每一個微小細節的努力都可以在未來產生巨大的成功。

王正坤醫師還分享了自己的創業故事，從最初的艱辛到如今的成功，他的經歷讓在場的義警和警察人員深受啟發。他強調，無論是在醫療行業還是警察工作中，堅持不懈和創新思維都是取得成功的關鍵。演講的最後，王正坤醫師談到了醫學美容和保養品的科普知識，呼籲大家注意皮膚健康。現場的聽眾對演講報以熱烈的掌聲，並積極參與互動提問，氣氛十分熱烈。