歡喜輕鬆講俗語　台南勞工局職場ㄟ大小事演講邀請劉惠蓉老師分享

▲台南市勞工局辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，10日邀請長期致力推廣本土文化及母語教育的劉惠蓉老師分享「新十二生相.俗語講故事」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，鼓勵市民朋友持續學習、吸收新知，提升個人工作職能及擴展人生視野，勞工局每月在南門勞工育樂中心辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，邀請各領域專家、學者授課，做為市民知識分享創造共好平台，享受終身學習的樂趣。

10日邀請長期致力推廣本土文化及母語教育的劉惠蓉老師分享「新十二生相.俗語講故事」，以12生相俚語及故事教說台語，將深度優質的台灣語言文化傳遞延續，一起唸謠、唱歌，講台語，讓市民朋友收穫滿滿。

勞工局王鑫基局長致詞時介紹劉惠蓉老師，畢業於高雄空大法律學系，是在傳統眷村長大，嫁入傳統閩南家庭，立志苦學並研習得本土語口說講師資格，常受邀國中、小學講授本土語言課程，因台語教學富有創意，變化傳統歌謠，而且常有創新想法及積極行動力。現在曾文溪廣播電台主持「台灣文化鹹酸甜」節目，曾入圍五十三屆金鐘「教育文化類別」獎項，公視台語台「文化相放伴-單元節目-唸謠咱的歌」同時創作有聲繪本、詩詞、歌謠、拍攝影片等等，期盼藉由文字、聲影或畫作，將台灣言語博深文化傳承下來。





龍崎草地博士的林仙化老師，在新書序文中的四句聯這麼形容「臺語老師劉惠蓉 推行母語唸故鄉 入圍文化金鐘獎 ????領團隊向前衝、惠蓉鬥陣真趣味 唱歌跳舞唸歌詩 愛挖歷史講過去 臺頂臺跤笑微微」，這位老師真是有語言天份，能將臺語講甲「輪轉閣趣味」實在好口才。



「一鼠徛予正、二牛骨力行、三虎揣親情、四兔遊府城、五龍上出名、六蛇毋免驚、七馬走廟埕、八羊得人疼、九猴真奢颺、十雞入大廳、十一狗仔看無影、十二豬仔足食命，牛猴同齊來相請，新迸迸的十二生相，請咱綴in講俗語，逐家鬥陣學台語，講母語，逐工攏歡喜。」劉老師創新想法，用我們熟知的12生肖動物創新想法編纂成母語順口溜，配上生動活潑說唱技巧，你我輕輕鬆鬆學好台語，講台語更「輪轉」。





老師帶來台語傳統唸謠吟唱「手指頭仔來喝拳」- 鑽仔 鉸刀 石頭仔 紙 柑仔一斤 兩箍半 兩身尪仔 攑一支雨傘 啥輸啥贏 予你看」，現場劉老師贈送大家一塊精美墊板，內附山珍海味思饗起及臺灣唸謠咱的歌：台江媽的歌詞，方便大家學習，劉老師也大方分享自己作詞台語版送別的「思親」，感恩母親恩親，提醒我們要知福、惜福，要轉念轉向正面思考，讓在場聽眾感動萬分。

老師將利用民間信仰故事，將人見人愛的媽祖，編寫入台語歌謠，透過肢體韻律節奏，加上自然押韻有趣內容，方便親子共學，讓台語真正成為「母語」。

勞工局精心規劃每月辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座活動，作為市民知識分享共好平台，每場講座深受好評，並安排跨領域專業領域課程，讓市民利用假日輕鬆學習，自我充實及成長，為打造勞工充電加值機會，也藉由講師豐富經歷與實務經驗扎根勞工教育，帶給市民朋友不一樣的感動。