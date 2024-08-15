《山道猴子》作者新作「媽媽得癌症」片長1小時！惹哭萬人：太寫實

▲《山道猴子的一生》被網友封為神作。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

記者施怡妏／綜合報導

Eric Duan去年創作的《山道猴子的一生》爆紅，由於內容太過寫實，甚至被封為台灣年度神作，昨（14）日他發表最新作品《媽媽得了癌症》，片長超過1小時，內容提到白領年輕人為了照顧癌末的母親，導致生活崩塌的過程，也真實還原台灣醫療體系現況，讓過來人相當有感。

Eric Duan昨日在YouTuube頻道上發表新作《媽媽得了癌症》，片長為1小時13分鐘，年輕人是個白領上班族，某日媽媽突然被診斷出罹患大腸癌第4期，本就不寬裕的家庭頓時雪上加霜，全家人為了籌醫療費，時常加班、兼職，杜絕一切的娛樂開銷，甚至為此賣房。

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原本年輕人空閒時間能與朋友聚會、找女友約會，但為了要照顧母親全推掉了，友情與愛情皆逐漸出現裂痕。然而，母親不信醫生說的話，選擇相信宗教祭改、偏方，花大錢買成效不明的補品，年輕人雖然早已識破，並且極力勸阻，但母親仍繼續拿家人賺來的辛苦錢去購買，導致身體狀況越來越差。

最後，影片中的爸爸向姊弟倆道歉，讓他們受苦了，沒有阻止媽媽購買昂貴補品，是因為媽媽的病情已經很嚴重，與其去醫院治療受苦，不如讓媽媽把錢花在，能夠讓她找尋內心平靜的地方。

影片除了提到年輕人的困境，還揭示了社會問題，包括醫護比、醫院關床，以及房價飆漲等議題，影片上傳至今，觀看次數已超過8萬次。

過來人看了超有感，直呼「大部分患者都無法理解現在大醫院所面臨的困難，也不願意理解」、「身為醫療人員，這段故事根本是日常，醫病關係的不信任，家屬各式各樣的經濟考量，還有民眾對於醫療知識的不足以及健保體系下的護病比、工時、待遇等問題，都是大家該重視的重要議題」、「不只有劇情，還闡述台灣房價、健保等問題，2024最新神作」、「我爸今天百日，癌末走的，只能說整部帶入感超強」、「看了真的很難過，結束後，什麼都沒了，人沒了，錢沒了，朋友沒了，女友沒了，長達2年的痛苦最後換來一場空。」