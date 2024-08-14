慰安婦銅像將流離失所　蔡宗豪呼籲市府積極處理維護人權保存歷史

▲台南慰安婦銅像當初與土地所有權人簽訂之約卻已到期，面臨搬遷問題，不知何去何從，市議員蔡宗豪指控直屬機關無視此事，希望市府能以人權的高度來看待此事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

8月14日是國際慰安婦日，台南慰安婦銅像與土地所有權人簽訂之約卻已到期，面臨搬遷問題，何去何從不明確，國民黨台南市議員蔡宗豪表示，自2023年開始一直為尋找合適場地安置慰安婦銅像而努力，卻遭直屬機關無視，希望市府能以人權的高度來看待此事，銅像的設置並非製造仇恨而是保存歷史，請黃市長及市府盡速協助。

蔡宗豪指出，早在2023年就已提案應該為慰安婦銅像找到合適場地安置，經過與里長及民間團體的的努力下，取得地方的共識。7/15日北區區公所發函至台南市工務局，卻苦等1個月等無回覆，工務局被問到此事，卻也只是說明目前還在上簽。

蔡宗豪怒批，銅像的遷移請問工務局要上簽到哪裡去？總統府？駐日辦事處？還是日本首相岸田文雄？有關人權的議題大家都很關心，為何無視慰安婦歷史的保存？正視慰安婦歷史，不能只靠民間的力量在努力。「慰安婦」承載著歷史、戰爭與性暴力，這同時是人權、女權與性別平等議題。

蔡宗豪說，對市府消極的態度感到失望。民進黨揮著女性進步思想的大旗，卻不願意面對歷史的傷疤，不願意將此事上升到人權議題的角度來重視！呼籲市府應積極面對慰安婦銅像的安置問題，為歷史及慰安婦人權盡一份心力。