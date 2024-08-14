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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

儲備80週年慶！更保董監事聯席會議定名「溫暖有感 以愛復歸」

▲▼「臺灣更生保護會」第15屆董事暨第8屆監察人第3次聯席會議。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲「臺灣更生保護會」第15屆董事暨第8屆監察人第3次聯席會議。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」在7月間舉行第15屆董事暨第8屆監察人第3次聯席會議，會中針對更保80週年慶活動，決議採用法務部長鄭銘謙選定的主題「溫暖有感 以愛復歸」，除了更生保護成果展暨年貨大街以外，更將加入矯正、勞政及技訓等系列主題，精彩可期。

本次董事監察人聯席會議於7月23日，於臺灣高等檢察署第一會議室召開，本次會議共有九項審查案及一項臨時動議案，另增加更生保護據點簡報說明與頒發本會新聘任顧問黃秀莊先生聘書（現任臺北市建築師公會理事長）。

明年將是臺灣更生保護會80週年，因此更保總會已經提前規劃相關特色觀摩活動，並與法務部保護司及臺灣高等檢察署成立工作小組，並召開跨部會小組會議。80週年慶活動經法務部長鄭銘謙擇定，將以「溫暖有感 以愛復歸」為主題。第一場活動即將是更生保護成果展暨年貨大街，除更生商品展售外，更加入矯正、勞政及技訓等系列主題，規劃邀請賴總統清德、行政院卓院長榮泰及相關部會長官參與指導。

另外本次會議中，臺灣更生保護會董事長暨臺灣高等檢察署檢察長張斗輝特別提到，苗栗東里家風為全台收容最多更生人之據點，若能有效扶植更生保護服務據點，使自發性團體組織化及制度化，亦使更生保護服務更具全面性及前瞻性。目前東里家風之服務據點也是行政院食品安全辦公室、法務部及臺灣高等檢察署重點關懷對象，若有輔導成效，成為試辦範例標竿，更生保護會將創造更高層次的服務價值。

至於法務部保護司督導參事林嚞慧致詞表示，臺灣更生保護會今年規劃多場特色亮點觀摩活動，以及辦理北、中、南區專任人員及個案管理師在職訓練，各項特色重點業務有持續推動必要。

▼臺灣更生保護會新聘任顧問黃秀莊先生（右），由董事長張斗輝（左）頒發聘書。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼「臺灣更生保護會」第15屆董事暨第8屆監察人第3次聯席會議。（圖／臺灣更生保護會提供）

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