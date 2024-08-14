全球慰安婦紀念日　范雲盼軍事性奴隸納入國史

▲民進黨立委范雲出席由婦女救援基金會舉辦的「814國際慰安婦悼念紀者會」。（圖／范雲辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委范雲14日出席由婦女救援基金會舉辦的「814國際慰安婦悼念紀者會」，致詞時談到，自己幾乎每年都來參加這個記者會，要求國史館將軍事性奴隸事件，記錄在國史中，是她接下來努力的目標。因為，唯有正確認識暴力的存在，才有可能避免戰爭性暴力的持續。

范雲說，戰時性暴力不只是歷史，也是現在正在發生的事。根據聯合國的最新報告，去年與衝突有關的性暴力案件增加了50%，有紀錄的就有3千多件，實質上可能更高。有高達九成五的被害人是女性，男性被害人佔了4%，另外有21個案例是針對多元性別，實際上可能更多。

范雲指出，很多研究都指出，在戰爭或軍事衝突中，性暴力被當作戰爭武器，系統性摧毀被侵略的國家。但是性暴力帶來的傷害，往往被低估。這些被害人經歷的性暴力有強暴、強迫懷孕、強迫賣淫、人口販運，可能影響他們一生，就如同當年的阿嬤們一樣。

范雲表示，「慰安婦」軍事性奴隸事件是台灣歷史一部分，應被清楚認識這麼多年來阿嬤們用生命在等的，不只是歷史真相的還原，也包含苦難的正名、記住血淚、別讓類似的傷痛繼續發生。阿嬤家博物館曾經在2020年因財務、疫情還有租約到期的影響下，暫時休館。2021年，她爭取到文化部繼續補助阿嬤家的營運，但距離完整的歷史還有一段路要走，包含是否能有國家婦女人權館的設置，或請國史館納入歷史，也要從課綱上努力。

范雲也談到，自己剛從芬蘭以及愛沙尼亞參訪結束，教育與公民的防禦是她看重的重點，兩地的處境與台灣相似，他們是如何以公民的力量來自我防衛是值得學習的。例如台灣公民團體－黑熊學院，可以發現報名課程的性別比，女性數量是大於男性的，其實可以由此發現，女性的力量正在覺醒，希望全民可以一起來關注這個議題，不只對我國，甚至是全球的正義非常的重要。只有如此，才能共同守護人權、尊重性別平等，建設更加美好的未來。

對於台灣慰安婦事件的歷史地位以及相關的教育和紀念工作，婦女救援基金會則提出四點訴求，包括台籍慰安婦事件在台灣歷史定位應是對女性人權的嚴重侵害，國史和歷史書籍要記載；108課綱應加入慰安婦／軍事性奴隸事件，每位學生有權知道歷史真相與獲得女性人權教育；政府應有國家婦女人權館，保存相關文物和展示歷史真相、人權教育推動；重視且關注戰爭/武裝衝突下女性容易遭到性暴力/性虐待的性別人權議題。