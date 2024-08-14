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黃偉哲挺青年在地實踐　南市府研考會提案培力北門開跑

▲台南市政府研考會推動公共參與計畫提案培力，2024年結合崑山科技大學、台南青年志工中心，首場培力14日前進北門農工，有將近50位熱血高校生參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府研考會推動公共參與計畫提案培力，2024年結合崑山科技大學、台南青年志工中心，首場培力14日前進北門農工，有將近50位熱血高校生參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市長黃偉哲鼓勵青年關注公共議題，透過在地實踐參與社會脈動，為協力青年爭取資源在台南推動行動方案，市府研考會推動公共參與計畫提案培力，2024年結合崑山科技大學、台南青年志工中心，鎖定志願服務方案辦理培力輔導，首場培力14日前進北門農工，有將近50位熱血高校生參與，鼓勵青年在服務中學習，在實踐中成長。

黃偉哲市長指出，青年扮演推動社會進步的關鍵角色，市府極為關注青年政策的發展與推動，努力推動青年成為城市發展不可或缺的重要伙伴，因此在2019年成立青年事務委員會，為青年搭建發聲及交流舞台，持續透過青年培力與輔導、公部門實習計畫、提案競賽等多元方式，啟蒙青年參與公共事務，藉由跨域交流、經驗交換、在地串聯，全方位支持青年朋友在台南實現理想。

▲台南市政府研考會推動公共參與計畫提案培力，2024年結合崑山科技大學、台南青年志工中心，首場培力14日前進北門農工，有將近50位熱血高校生參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科技大學行政副校長鐘俊顏，同時也是青年發展署台南青年志工中心主任，表示感謝市府研考會及北門農工校方支持，共同來辦理服務方案設計的培力課程，藉由講師的分享讓同學們對於志願服務的想像更加清晰，也希望能藉此課程讓青年投入志願服務提升社會參與意願。

北門農工校長陳勇利說明，這次參與培力的同學，都是即將投入服務的青年志工，透過課程能讓同學更認識志願服務內涵，成為志工新尖兵。參與課程的同學們表示，以前以為當志工只是幫助別人，上了課才發現，藉此能獲得寶貴的經驗，不僅豐富了自己的學習歷程，更對未來的生涯發展很有啟發。

▲台南市政府研考會推動公共參與計畫提案培力，2024年結合崑山科技大學、台南青年志工中心，首場培力14日前進北門農工，有將近50位熱血高校生參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動由慈揚社會福利慈善事業基金會社工師同時也是台南青年志工中心業師洪碧涓，帶領與會青年學子一同學習志願服務內涵，透過觀察自身專長、受助者需求，全方位思考如何優化自己的服務，青年朋友更可以善用公部門資源，實踐自我的創意與服務熱情，讓自己成為改變世界的力量。

研考會主委蒙志成表示，提案培力輔導希望協力青年朋友申請公部門各項計畫，讓年輕人的創意想法得以落地實踐，並與在地學校、社區、團體合作，發揮群策群力的力度，凝聚南青觀點，共同為更美好的台南開拓年輕新視野。

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