微波爐細菌超多！可抗輻射「高溫還殺不死」　研究曝1招拯救健康

▲研究發現，微波爐內有著豐富的微生物，其中還有可致病的細菌。（示意圖／VCG）
記者葉睿涵／編譯
微波爐快速加熱食物的功能為忙碌的現代人帶來了不少便利，更幾乎成為現代家庭必備的家電。然而，西班牙新創公司Darwin Bioprospecting Excellence的最新研究可能會讓人在使用微波爐之前三思，因為研究人員最近在微波爐內發現了大量微生物，其中不乏可抗輻射細菌，更令人擔憂的是，其中有幾種菌株還可能引發疾病。
綜合外媒報導，研究團隊對家庭廚房、公司與自助餐廳等共享空間，以及科學實驗室等30個地方的微波爐進行微生物樣本採集後，發現微波爐內部的細菌十分豐富多樣，樣本分析中更出現了747個不同屬（genera）的微生物。
As @ManuelPorcar1 says, this is the first study of its kind, exploring the unique microbial niches in microwaves subjected to extreme conditions such as high radiation, desiccation, and thermal shock.— DARWIN Bioprospecting Excellence (@DarwinBioprosp) August 8, 2024
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研究顯示，家用微波爐中的微生物群與廚房表面的微生物比較相似，其中除了有厚壁菌門（Firmicutes）、放線菌門（Actinobacteria），以及變形菌門（Proteobacteria）等常見的細菌外，還有克雷伯氏菌（Klebsiella）、腸球菌（Enterococcus），以及氣單胞菌（Aeromonas）等可能引發疾病的細菌，令人擔憂。
至於實驗室微波爐內的細菌則具有高度適應性，除了對輻射的抵抗力更強，還能在高溫和極度乾燥的環境下生存。對此，研究作者托倫特（Daniel Torrent）指出，儘管在家用微波爐中發現了一些可能對人類健康構成威脅的細菌，但其風險並未顯著高於其他廚房表面。
他進一步建議，無論是普通市民還是實驗室人員，都應定期用稀釋漂白水，或是市售消毒噴霧清潔微波爐，以免細菌滋生。此外，民眾也應在每次使用後，用濕布擦拭微波爐內部，特別是在食物溢出後，應盡快清理殘留物，這樣才能有效降低細菌生長。
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