微波爐細菌超多！可抗輻射「高溫還殺不死」　研究曝1招拯救健康

▲研究發現,微波爐內有著豐富的微生物,其中還有可致病的細菌。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

微波爐快速加熱食物的功能為忙碌的現代人帶來了不少便利,更幾乎成為現代家庭必備的家電。然而,西班牙新創公司Darwin Bioprospecting Excellence的最新研究可能會讓人在使用微波爐之前三思,因為研究人員最近在微波爐內發現了大量微生物,其中不乏可抗輻射細菌,更令人擔憂的是,其中有幾種菌株還可能引發疾病。

綜合外媒報導,研究團隊對家庭廚房、公司與自助餐廳等共享空間,以及科學實驗室等30個地方的微波爐進行微生物樣本採集後,發現微波爐內部的細菌十分豐富多樣,樣本分析中更出現了747個不同屬(genera)的微生物。

As @ManuelPorcar1 says, this is the first study of its kind, exploring the unique microbial niches in microwaves subjected to extreme conditions such as high radiation, desiccation, and thermal shock.

https://t.co/4ZWyhlhy2h

#biotechnology #microbiology #bioprospecting