微波爐細菌超多！可抗輻射「高溫還殺不死」　研究曝1招拯救健康

▲研究發現，微波爐內有著豐富的微生物，其中還有可致病的細菌。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

微波爐快速加熱食物的功能為忙碌的現代人帶來了不少便利，更幾乎成為現代家庭必備的家電。然而，西班牙新創公司Darwin Bioprospecting Excellence的最新研究可能會讓人在使用微波爐之前三思，因為研究人員最近在微波爐內發現了大量微生物，其中不乏可抗輻射細菌，更令人擔憂的是，其中有幾種菌株還可能引發疾病。

綜合外媒報導，研究團隊對家庭廚房、公司與自助餐廳等共享空間，以及科學實驗室等30個地方的微波爐進行微生物樣本採集後，發現微波爐內部的細菌十分豐富多樣，樣本分析中更出現了747個不同屬（genera）的微生物。

As @ManuelPorcar1 says, this is the first study of its kind, exploring the unique microbial niches in microwaves subjected to extreme conditions such as high radiation, desiccation, and thermal shock.

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#biotechnology #microbiology #bioprospecting — DARWIN Bioprospecting Excellence (@DarwinBioprosp) August 8, 2024

研究顯示，家用微波爐中的微生物群與廚房表面的微生物比較相似，其中除了有厚壁菌門（Firmicutes）、放線菌門（Actinobacteria），以及變形菌門（Proteobacteria）等常見的細菌外，還有克雷伯氏菌（Klebsiella）、腸球菌（Enterococcus），以及氣單胞菌（Aeromonas）等可能引發疾病的細菌，令人擔憂。

至於實驗室微波爐內的細菌則具有高度適應性，除了對輻射的抵抗力更強，還能在高溫和極度乾燥的環境下生存。對此，研究作者托倫特（Daniel Torrent）指出，儘管在家用微波爐中發現了一些可能對人類健康構成威脅的細菌，但其風險並未顯著高於其他廚房表面。

他進一步建議，無論是普通市民還是實驗室人員，都應定期用稀釋漂白水，或是市售消毒噴霧清潔微波爐，以免細菌滋生。此外，民眾也應在每次使用後，用濕布擦拭微波爐內部，特別是在食物溢出後，應盡快清理殘留物，這樣才能有效降低細菌生長。