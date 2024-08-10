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午後防對流雷雨　下周可能又有颱風！預測路徑出爐

▲▼北市午後雷陣雨。（圖／記者許靖騏攝）

▲午後嚴防雷陣雨。（示意圖／記者許靖騏攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(10日)持續為西南風環境，中南部上午有短暫雷陣雨，午後山區有熱對流雷陣雨，下周可能又有熱帶系統發展，若生成颱風，朝日本移動機率高，不過低氣壓發展可能間接導致台灣水氣增多，下周二、三降雨又將擴大。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，目前台灣受西南風影響，昨夜至今早迎風面的中南部持續出現局部雷陣雨，雲林以南有局部短時大雨至豪雨發生。今日天氣型態會與昨日類似，中南部因西南風與海陸風交互作用，上午有短暫雷陣雨，要持續留心降雨情況。午後，雖然沿海至平地一帶降雨可能減緩，但山區有熱對流雷陣雨。

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林孝儒指出，目前中北部及東部大多為晴時多雲的穩定天氣，早晚較穩定，且大台北盆地及花東縱谷有36度或以上高溫發生可能。不過午後也有熱對流發展帶來短暫雷陣雨，尤其山區還是有較大雨勢機會。

周末至下周台灣附近大環境變化不大，仍以西南風為主，林孝儒進一步說明，持續受西南風影響，降雨型態可分兩種，一是午後熱對流降雨，二是夜晚至清晨南部迎風面因西南風及海陸風輻合帶來的短暫陣雨或雷雨，每日的降雨規模大小仍會因水氣多寡或西南風強弱而有所差異。

林孝儒表示，周日至下周一午後熱對流及迎風面中南部的降雨，可能隨著西南風減弱及水氣減少而有所減緩。但自下周二、下周三起，由於東部海面不排除有低氣壓發展，間接導致台灣附近水氣增多，大氣狀態變得更不穩定，各地降雨有再度增加的趨勢。

至於未來是否有熱帶系統發展，林孝儒指出，下周台灣以東至日本以南海面為一大低壓帶，從中發展出數個熱帶系統是正常現象，亦不排除颱風生成的可能性。不過無須過度緊張，預測下周太平洋高壓位置偏東，若有颱風生成，主要會沿太平洋高壓西側邊緣北上朝日本移動的機會最高。然而，低壓帶發展存在多種變數，後續預報仍有不確定性。

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