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豪雨再襲中南部「明清晨雨最大」　下周可能有熱帶系統生成

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周台灣為低壓區，天氣不穩定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周台灣仍位在相對低壓區，環境較不穩定，水氣多，明天中南部整天不定時有短暫陣雨或雷雨，清晨到上午彰化以南可能有短延時豪雨，午後北部、東半部山區有雷陣雨。瑪莉亞颱風預計下周一或二登陸日本，另不排除還有其他熱帶系統接力發展。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天天氣跟今天類似，仍受低壓帶影響，水氣偏多，且西南風稍增強，中南部整天不定時有短暫陣雨或雷雨，也有局部大雨機會，清晨到上午雨勢明顯，甚至彰化以南有短延時豪雨，午後北部及東半部山區有局部短暫雷陣雨且有局部大雨機會。

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周日、下周一相較周六西南風稍微減弱，不過張竣堯指出，清晨到上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部和各地山區午後有局部大雨機率。

張竣堯表示，下周二、下周三各地大多為多雲，清晨到上午西半部沿海有零星短暫陣雨，雨勢更為趨緩，午後各地有局部短暫雷陣，山區有局部大雨；下周四、下周五水氣稍為增多，各地雲量偏多，西半部整天有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯說明，周末兩天高溫約32到36度，中南部33到34度，台北盆地、花東縱谷高溫可到36度；下周整體水氣偏多，各地高溫落在32到34度。

至於颱風動態，張竣堯指出，瑪莉亞颱風今下午2點位距離台北2530公里海面上，持續向北移動，預計下周一或下周二登陸日本，對台灣天氣沒有影響；因未來一周處低壓環境，天氣不穩定，不排除還有熱帶系統發展機會，至於路徑預測仍分歧，仍待周末進一步觀察。

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