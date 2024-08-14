92歲嬤扛33度高溫...穿刷毛背心出門找Sushi　店已消失好失望

▲台中一名高齡92歲阿嬤獨自出門要買壽司，結果店家已經消失，相當失望，好心人擔心天氣炎熱，會導致阿嬤不舒服，趕緊報案。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一名92歲的林阿嬤6日獨自乘坐輪椅出門，想到家附近的賣場買東西吃，結果本來為大賣場的地方，已經變成服飾店，阿嬤孤坐路邊被好心民眾發現，擔心當天氣溫高達33度，阿嬤又穿著刷毛背心會不適，才通報員警協助，阿嬤則說是想去買「Sushi（壽司）」吃，結果買不到，很失望。

第三警分局說，6日上午獲報東區精武東路有迷失老人需要協助，員警到場後，見一位阿嬤坐在輪椅上，還有幾名熱心民眾圍在她身旁，民眾向警方表示，因看到阿嬤孤零零地坐在這裡已有一段時間，擔心在這麼炎熱的天氣下，阿嬤年邁的身體會承受不住，所以報警請求協助。

經查，她是高齡92歲林姓阿嬤，雖然動作比較緩慢，但她有帶身分證件，也知道自己住哪裡，之所以在原地不動，其實是想攔計程車回家，不過卻運氣不好一直叫不到車，沒想到意外引起路過善心民眾關注。

警方掌握阿嬤家後，決定直接護送返家，在車上跟阿嬤閒聊，才知阿嬤是打算憑著記憶，去附近的大賣場買壽司來吃，但到達目的地時才發現，記憶中的商場已變成賣衣服的店舖。

當員警抵達阿嬤住家時，阿嬤的兒子早已在門口守候，他趕緊接過輪椅的扶手，不斷感謝警方及好心民眾的及時協助，讓阿嬤能夠平安回到家。