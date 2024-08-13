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靈鷲山佛教基金會愛心贊普捐贈　張善政表彰公益善舉、嘉惠弱勢

▲桃園市長張善政今天出席靈鷲山愛心普讚捐贈儀式，感謝基金會嘉惠桃園市弱勢團體與家庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政今天出席靈鷲山愛心普讚捐贈儀式，感謝基金會嘉惠桃園市弱勢團體與家庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（13）日出席財團法人靈鷲山佛教基金會「愛心贊普捐贈儀式」，張善政感謝靈鷲山在桃園巨蛋舉辦8天水陸空大法會，除為市民祈福外，也匯集善心人士愛心捐贈物資予弱勢團體及家庭，讓受贈者感受社會溫暖，未來如有能力時可再回饋社會，讓愛生生不息。

▲桃園市長張善政今天出席靈鷲山愛心普讚捐贈儀式，致詞感謝基金會嘉惠弱勢團體與家庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政今天出席靈鷲山愛心普讚捐贈儀式，致詞感謝基金會嘉惠弱勢團體與家庭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這次受贈單位共有27個，包括區公所、里辦公處、教養院及愛心家園，今日下午2時許由市長張善政代表受贈單位接受愛心物資，張善政並回贈感謝狀予靈鷲山佛教基金會當家法師常存法師，以表彰靈鷲山佛教基金會長期投入慈善公益之善舉。

常存法師指出，靈鷲山與市府團隊通力合作，讓愛心贊普物資能幫助真正有困難的人，每個人都可以是施者也是授者，透過善的循環可積沙成塔，讓善願得以永續。靈鷲山2006年起，匯集各界愛心支持弱勢團體及低收入家庭，至今已募集白米超過100萬斤、食用油超過18萬公升，累計捐助逾600個慈善團體，幫助超過5萬戶弱勢家庭。

▲桃園市長張善政今天回贈靈鷲山基金會常存法師感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲張善政今天回贈靈鷲山基金會常存法師感謝狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

社會局局長陳寶民說，愛心贊普源自於靈鷲山開山住持心道法師的悲心慈願，從法會普渡、布施精神，延伸到社會層面，今年靈鷲山佛教基金會共捐贈市價逾100萬元白米及食用油，提供桃園市弱勢家庭基本餐食照顧及糧食濟助，以保障其基本生活，此批物資由社會局協助媒合予需要單位及弱勢家庭。

社會局指出，公部門力量有限，為讓愛心資源發揮最大效益，鼓勵更多企業及民眾共同響應公益，有意願捐贈者可與安家實物銀行聯繫，專線電話：（03）335－0628，或透過「做好事公益平台」（網址：https://reurl.cc/jygKqL），24小時都能線上捐贈。

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