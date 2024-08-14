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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看綠營下屆高雄市長「5搶1」廝殺　柯志恩：國民黨也不弱

▲▼國民黨立委柯志恩 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩回應民進黨高雄市長初選「5搶1」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨目前包含前勞動部長許銘春、立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑，都想爭取參選下屆高雄市長，「5搶1」局面預料將掀起一波激烈黨內廝殺。對此，將代表國民黨再次披掛上陣的立委柯志恩則回應，浮出檯面的5個人各個實力非常堅強，會給予最大祝福，但強調「國民黨也不弱，會按著自己的節奏，共同為高雄建設努力。」

▲▼許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（示意圖／ETtoday資料照）

▲許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆（左起），都將爭取參選下屆高雄市長。（示意圖／ETtoday資料照）

前勞動部長許銘春近期表態有意參選下屆高雄市長，再加上先前已宣布參選的民進黨立委許智傑、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆等人，進入「5搶1」局面。

柯志恩表示，民進黨目前浮出檯面的5個人，號稱「五虎將」，各個實力非常堅強，也是她過去在立法院的同事，或是在質詢時曾經交手過。

對於他們要出來競選民進黨高雄市長的初選，柯志恩說，我們都是給予最大的一個祝福，但是國民黨也不弱，就是照著自己的節奏，自己的腳步，不斷傾聽民意，大家一起共同來為高雄的建設做努力。

陳其邁對於黨內初選人選眾則回應，好的人才我們都鼓勵，有更多的人才願意出來為高雄市付出，在民主的機制之下，相信市民也會用智慧的決定，來決定好的人選，所以鼓勵她也加油。

▲▼天后江蕙回歸有望！陳其邁證實透過管道力邀「高雄復出開唱」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁表示，好的人才願意為我們這一座城市努力付出，都值得鼓勵。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於現在是「5搶1」局面，會不會擔心初選廝殺激烈？陳其邁則說不會，選舉是民主的程序，越民主讓市民有更多的選擇，這個是好的事情。

但他也說，初選除了政策，還有過去從政的表現，風度也很重要，因為初選過後還是要有不同的政黨競爭，黨內也要能夠都有好交情，相信這幾位到目前為止，其實表現的都還不錯，在很多場合彼此都互誇對方，這個值得鼓勵。

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