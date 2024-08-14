快訊／檢調赴台玻查木可公司　覺得冤枉？柯文哲：不會啦不會啦

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲近來捲入政治獻金流向疑雲，北檢12日上午主動分他字案，將調查是否涉及偽造文書等罪嫌，但檢調14日上午就赴台玻大樓的木可行銷公關公司進行搜查，中午左右離開，引發外界熱議。柯文哲14日上午9時到民眾黨中央黨部開會，約於下午2時左右離開，被問到會不會覺得冤枉？柯文哲喊「不會啦不會啦」，並提醒媒體趕快去躲雨。

柯文哲14日上午9時左右到民眾黨中央黨部開會，被媒體詢問問題皆未回應，隨後爆出調查局兵分多路展開搜索，除了會計師端木正的事務所外，上午9點也到位於南京東路上台玻大樓的木可公關公司進行搜查；過了約3小時後，檢調人員陸續抱著6箱資料走出辦公室，直奔地下一樓的停車場。

針對上午檢調的搜索狀況，民眾黨副秘書長許甫在調查局人員離開後受訪說，調查局北機組基於政治獻金案進行搜索，但不包含民眾黨黨部、也不包含柯文哲主席的辦公室。他說，民眾黨主動提交6箱大選時期的競選經費憑證，希望交給檢方。

而柯文哲則於下午2時離開民眾黨中央黨部，被問到會不會覺得冤枉？柯文哲說「不會啦不會啦」，並驚訝在場媒體人數眾多；媒體再問北檢12日分他字案、14日就來搜，會不會動作太快？柯文哲沒有回應，只因為外面下滂沱大雨，就叫媒體趕快去躲雨。

▲民眾黨主席柯文哲步出黨中央。（圖／記者袁茵攝）