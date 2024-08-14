機場買免稅品　他放「頭頂置物箱」整袋不見傻了！苦主超多

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人會在機場買免稅品，就有網友表示，他在關西機場買了巧克力、餅乾想當伴手禮，上飛機後就放在座位上方的置物空間，要下飛機時，他明明是第一個把置物箱打開的人，卻發現東西整袋消失不見，不禁傻眼「絕對不是搞錯而是被偷了」，話題狂吸大票苦主們熱議。

近日有網友在Threads表示，他7月底要從大阪要回台北時，在關西飛機買了巧克力、餅乾等免稅品要當伴手禮，上機後就把東西放在座位上方的置物空間，「下飛機時，因為我是坐走道，所以是第一個把行李架打開的。」沒想到打開後，發現整袋免稅品不見了，「這絕對不是搞錯而是被偷了！」

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後來，原PO有和空服員、地勤反應，並留下資料，但卻不了了之。他也提到，因為最近看到不只一篇有人搭機東西被偷的文，所以才把自己的經歷也分享出來，「大家在飛機上真的要多注意自己的隨身行李，小偷真的很多！」

貼文掀眾人熱議，「好誇張，覺得會拿錯也太扯了，而且上飛機會睡死，根本不會時刻注意自己的隨身行李欸」、「之前在threads看到搭乘其他家但也是回台班機，放在頭頂上的一大袋土產被偷，不過他們有報警，後來靠調閱監視器有抓到犯人，是坐在前後排的一大家子，推給影像中拿袋子的爸爸，說老人家拿錯。」

其中，多數網友紛紛表示，「貴重物品應該放置在座位下方。若是放在上方置物櫃，我會放在登機箱裡面並且上鎖。或者說改變外包裝，常出國購買精品的人也都會這樣做。」「免稅品絕對要用另一個袋子套住，有些人是心懷不軌，有些人是將錯就錯，反正絕對不要讓人知道你那裡面裝的是免稅品，財不露白。」

還有人指出，「真心建議買完免稅品後，裝在自己準備的大拉鍊袋。機上所有人都是相同顏色制式尺寸商家購物袋，難免有可能會拿錯」、「我會用奇異筆在四面都寫上英文名字，雖然沒辦法放自己上面，但至少第一眼可以看到」、「裝了免稅品的袋子一律放座位前面下方的空間（一般放腳的地方），自己小心看管比較重要。FB日旅社團太多案例，懷疑有模仿犯。」