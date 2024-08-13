獨／大寮治安亮紅燈！電鋸破鎖+兌幣機整台搬　1晚3竊案畫面曝

記者吳奕靖／高雄報導

真的很誇張！高雄林園大寮地區一個晚上發生三起竊案！其中包含兩家抓娃娃機店以及一家自助洗衣店，抓娃娃機店老闆看到被偷竊的監視器畫面氣壞了！因為竊賊竟然拿電鋸輪破壞兌幣機的鎖頭，另外一家更慘，竊賊直接搬走兌幣機，簡直目無法紀。

▲大寮娃娃機台的兌幣機遭嫌犯用電鋸輪破壞，偷走裡頭的錢 。（圖／民眾提供）

根據被偷的抓娃娃機店的監視器影像，竊賊戴著帽子，而且同夥不只一人，竊賊拿電鋸輪直接破壞兌幣機的鎖頭，手法熟練，還把電鋸輪的插頭就插在抓娃機店，根本是把這裡當成自己家，不清楚的人看了還以為他們是整修的人。

▲大寮娃娃機台的兌幣機，直接被用電鋸輪破壞偷走裡頭的錢 。（圖／民眾提供）

▲大寮娃娃機台的櫃檯玻璃也被破壞，偷走裡頭的物品。（圖／民眾提供）



▲大寮娃娃機台內的錢也被偷走。（圖／民眾提供）

抓娃娃機店的老闆發現後立刻趕到現場，但竊賊已經跑掉了，更過分的是，他們還刻意破壞娃娃機檯的玻璃，取走裡頭的值錢的物品，連機台的錢也被撬開偷走，這家店受害時間是在今天（13日）凌晨接近1點，另外一家抓娃娃機店是在這家店受害前1小時被偷，這個更誇張，整台兌幣機直接被搬走，讓店家超傻眼！

大寮地區13日一個晚上有3間店遭竊，除了2家抓娃機店之外，還有一家自助洗衣店加值機也遭竊，記者實際走訪大寮地區其他抓娃機店，檯主表示知道這件事，因為一大早相關訊息就po在互助群組當中，彼此提醒小心，而檯主各個人人自危，無奈苦笑「賊仔狀元才」。

對此，林園分局回應：「鳳林一路娃娃機店及開封街洗衣機店，派出所已依規定受理報案，另光明路一段娃娃機店未報案，警方將聯繫被害店家至派出所報案，目前已掌握特定犯嫌，林園分局已組成專案小組偵辦。」

▲大寮娃娃機台的兌幣機，整台被搬走一空（上下圖為遭竊前後對照） 。（圖／民眾提供）

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