男搭高鐵自由座「幫妹子佔位」！列車長祭1招乘客全讚爆：太帥了

▲男子替女性友人佔位，說謊被列車長逮到立刻要他們補票。（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台灣高鐵是不少人出遊或返鄉首選的大眾交通工具，設有自由座車廂卻也屢屢爆出佔位的紛爭。最近有一名民眾分享近期搭乘高鐵坐自由座，遇到有男乘客替妹子佔位，被女列車長逮到證據，請對方立刻補票，讓眾人看了超解氣，激讚女列車長太帥了。

日前有一名女網友在Threads表示，上個星期五下班從南港搭高鐵自由座回台中，找到座位坐下後，注意到前面一排3人座還剩下靠窗的位置，有其他乘客上車後詢問，「那邊有人坐嗎？」坐在中間的男子都回答有人了；女列車長經過，發現還有一個空位也疑惑地問，「旁邊有人嗎？」男生說，「有，在前面車廂，要過來了」列車長就離開去其他車廂。

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過不久高鐵抵達台北站，上下車人潮中有一個女生緩緩走近，和那名男子邊說話邊坐進靠窗的位置。當女網友很不認同男子替女性友人佔位的行為，沒想到剛剛那位女列車長又走回來，問了剛上車的女子，「小姐，妳在台北站才上車的嗎？」女子嚇到愣住，回答「對。」列車長馬上對著佔位的男子說，「先生！南港到台北你多佔一個位置，我要請你補票。」

隨後女列車長拿出查票機開單，對著他說「總共55元」，全程男乘客都來不及解釋，只能乖乖付錢，女網友忍不住笑說，「這一幕我看了覺得很開心」更稱讚女列車長，「我覺得她真的太帥了！」

許多網友看完後也紛紛發表個人看法，「自由座只要位子空著就是可以坐啊」、「不小心被抓到，才補55元，他還是會這麼做」、「以後這種抓到應該要罰10倍」；有不少人也分享搭高鐵遇過的佔位狀況，「昨天我也看到一個，她把包包跟食物放在隔壁位子，製造對方去上廁所的樣子，等朋友上車再移走」、「我還看過從高雄北上幫台中的女朋友佔位子，他從高雄開始就佔著一個位子，到台中站後他女朋友上車，坐在他旁邊一起搭到台北。」

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