獨／不甩監視器！高雄大寮自助洗衣店深夜遭竊　里長通報要小心

▲高雄市大寮區開封街一家自助洗衣店牆壁雖然貼有視訊報案提醒，不過竊賊照偷。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區開封街一家自助洗衣店疑似在今天（13日）凌晨遭竊，裡頭加值機被撬開，零件散落一地！里長向里民表示近期附近治安不好，要大家小心。

凌晨12時許，開封街一家自助洗衣店厘頭的加值機被強硬撬開，整個機台散落，而置放錢幣的盒子也被丟在地上，裡頭的錢都已經不見了，這起案件發生後，店家非常不高興，里長接獲消息後，一大早就告訴里民們要小心。

▲高雄市大寮區開封街一家自助洗衣店的加值機被竊 。（圖／民眾提供）

▲高雄市大寮區開封街一家自助洗衣店的加值機被竊，疑似作案車輛。（圖／民眾提供）

記者實地走訪這家自助洗衣店，加值機已經修復，而詢問附近的居民是否知道偷竊案件，鄰居表示並不知情，雖然住在對面而已，但晚上都沒有聽到動靜，也沒有看到警察有過來採證，而是早上接獲里長的通知「附近都有人在撬，一直在偷竊」，請大家要注意。記者詢問民眾該怎麼辦？會怕被闖空門嗎？民眾嘆了口氣說只能靠自保：「該鎖的還是要鎖好。」

針對本案，警方僅簡單證實，「已組專案小組偵辦。」

▲自助洗衣店的加值機被撬開，記者採訪時已經修復。（圖／記者吳奕靖攝）

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