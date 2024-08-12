吃到飽火鍋店「想打包高麗菜」！台南男遭拒惱羞大罵：神經病

▲店長在Threads上貼出男子和店家爭吵的影片。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

許多餐廳會規定不能打包，尤其是有自助吧、號稱吃到飽的店家，日前台南就有一家吃到飽的火鍋店，有顧客點了高麗菜吃不完要打包，但店家已經標明不可以打包食物，雙方因此發生爭執，顧客還情緒失控的大聲咆哮，威脅要投訴店長，並指責對方服務態度不好，甚至爆粗口辱罵。

該名店長在Threads發文表示，「本店是個人鍋，有提供生菜沙拉涼麵以及各種主食免費吃到飽」，因此餐廳明確規定不提供打包服務，且顧客在點餐時需在點餐機器上同意此條款才能繼續結帳，然而日前一名顧客點了一份單點高麗菜，餐後要求打包剩餘食物，被服務員拒絕後，態度變得惡劣。

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▲男子被拒絕後，開始為難店員，後續瘋狂大吼。（圖／翻攝thread）

事件發生後，該餐廳店長也親自出面進行柔性勸導，但顧客堅持認為既然花了錢就有權帶走食物，狂喊「是不是自己花錢買的？」、「東西是自己花錢買的，吃不完就可以帶回去」，並要求店長出示相關規定。店長隨後帶顧客查看點餐機上的條款說明，但顧客看到證據後情緒失控，開始大聲咆哮，甚至威脅要投訴店長，並指責店長服務態度不好，爆粗口辱罵對方，斥責店長「神經病」。

這情況也讓店長相當委屈，表示自己只是遵循公司規定辦事，「我真心不懂，到底有哪位聖人被人這樣吼，還可以好聲好氣的回，還罵我神經病，我真的是難過到好幾天都睡不好，我只是個打工仔，遵從公司規定，真的不要為難服務業的人」。

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示，「昨天吃鐵板燒，一男的吃完高麗菜後，說要加3份高麗菜，店員嚇一跳，還是給他，他吃完又說再加2份，店員說最多只能免費加一次，再加一份是60元，他就說不要了」、「這種人很多，現場吃到飽，又要帶東西回去，億品鍋我去吃過一次，機器上都有寫不可外帶要同意才能結帳，那你們可以不要給他袋子，如果自己有帶，就是預謀的」、「就直接叫警察來說要提告公然侮辱」、「直接報警啦，這種人就是貪小便宜被糾正惱羞」。

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