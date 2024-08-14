快訊／日本首相將換人！　NHK：岸田文雄不參與自民黨總裁選舉

▲岸田文雄14日證實，不會參與下個月舉行的自民黨總裁選舉。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

消息指出，日本自民黨總裁、首相岸田文雄已表態，不會參與下個月舉行的自民黨總裁選舉。這意味著，在新任總裁選出後，岸田將辭去首相職務，他預計在當地時間14日11時30分舉行記者會說明。

根據NHK報導，岸田文雄已向政府高層透露，他決定不參加下個月的自民黨總裁選舉，所以在新總裁選出後，他將卸任首相職務。

岸田文雄曾因應自民黨派閥的政治資金派對問題，進行了一系列改革，包括解散派閥、處分相關議員以及修訂政治資金規正法，以期恢復政治信任。然而，隨著政權受到輿論強烈批評，內閣支持率低迷，自民黨內部開始出現「現有政權無法應對下一次眾議院選舉」的聲浪。

NHK推測，岸田可能認為需要親自承擔責任，以消除信任危機。岸田預計在當地時間14日11時30分舉行記者會，說明具體原因。

現年67歲的岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，在此之前，自民黨將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

岸田文雄於2021年10月上任首相，截至14日的任期為1046天，是戰後在任時間第8長的首相，僅次於前首相岸信介。