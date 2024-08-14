　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／日本首相將換人！　NHK：岸田文雄不參與自民黨總裁選舉

▲▼日本首相岸田文雄內閣支持率跌至20.1%，創下新低紀錄。（圖／路透）

▲岸田文雄14日證實，不會參與下個月舉行的自民黨總裁選舉。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

消息指出，日本自民黨總裁、首相岸田文雄已表態，不會參與下個月舉行的自民黨總裁選舉。這意味著，在新任總裁選出後，岸田將辭去首相職務，他預計在當地時間14日11時30分舉行記者會說明。

根據NHK報導，岸田文雄已向政府高層透露，他決定不參加下個月的自民黨總裁選舉，所以在新總裁選出後，他將卸任首相職務。

岸田文雄曾因應自民黨派閥的政治資金派對問題，進行了一系列改革，包括解散派閥、處分相關議員以及修訂政治資金規正法，以期恢復政治信任。然而，隨著政權受到輿論強烈批評，內閣支持率低迷，自民黨內部開始出現「現有政權無法應對下一次眾議院選舉」的聲浪。

NHK推測，岸田可能認為需要親自承擔責任，以消除信任危機。岸田預計在當地時間14日11時30分舉行記者會，說明具體原因。

現年67歲的岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，在此之前，自民黨將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

岸田文雄於2021年10月上任首相，截至14日的任期為1046天，是戰後在任時間第8長的首相，僅次於前首相岸信介。

ET快訊
奧運閉幕式剛結束　21歲女志工被發現死亡
快訊／大逆轉！　民眾黨延後提告端木正
快訊／19縣市大雨特報　鄭明典曝「天女散花」圖示警
強震警戒到明天！專家示警：赴日旅遊4地區仍須戒備
快訊／柯文哲捲假帳疑雲　檢調悄赴木可搜查
1家6口僅剩女兒　「全家福照片曝」惹鼻酸
王齊麟爆「開車用手機」還發IG！　網：人開始飄了
快訊／台北看守所受刑人死亡！　洗錢入獄才2周

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日相岸田證實！　不參選自民黨總裁：改變第一步就是「我要退出」

印度官員下鄉訪視　見賤民女童色心大起！直接擄進家中性侵

奧運閉幕式剛結束　21歲女志工被發現死亡「男友倒在她屍體旁」

阿爾及利亞選手開告！　起訴書點名馬斯克、JK羅琳「網路霸凌」

「無票登機」飛到瑞典！他破解機場漏洞　1舉動太詭異才被抓

川普競選辦公室遭非法入侵！　警公布嫌犯照片：極不尋常

五角大廈：伊朗「當然有可能」本周攻擊以色列　必須認真看待

賀錦麗登《時代雜誌》封面　川普：史上最美！長得像我老婆

出售「協防台灣」等軍事情報給中國！　美陸軍士官認罪

快訊／日本首相將換人！　NHK：岸田文雄不參與自民黨總裁選舉

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

台南惡火5命！外婆神情哀戚　家屬殯儀館「燒魂轎」祭拜

日相岸田證實！　不參選自民黨總裁：改變第一步就是「我要退出」

印度官員下鄉訪視　見賤民女童色心大起！直接擄進家中性侵

奧運閉幕式剛結束　21歲女志工被發現死亡「男友倒在她屍體旁」

阿爾及利亞選手開告！　起訴書點名馬斯克、JK羅琳「網路霸凌」

「無票登機」飛到瑞典！他破解機場漏洞　1舉動太詭異才被抓

川普競選辦公室遭非法入侵！　警公布嫌犯照片：極不尋常

五角大廈：伊朗「當然有可能」本周攻擊以色列　必須認真看待

賀錦麗登《時代雜誌》封面　川普：史上最美！長得像我老婆

出售「協防台灣」等軍事情報給中國！　美陸軍士官認罪

快訊／日本首相將換人！　NHK：岸田文雄不參與自民黨總裁選舉

經常律見引人眼紅！鄭文燦被檢舉特權獨居吹冷氣　矯正署說話了

東超新賽季增至10隊！　台職籃由新北國王、領航猿參賽

李灝宇猛打賞打擊率重回3成　林台加長打貢獻打點

台南休旅車路口突右切　外送員遭擊落！警：未接獲報案

樂天女孩被瘋傳「公開質疑主管為何交往球員」！梔梔不忍了揭真相

雨區要擴大了「中南部防豪雨」　一周冒出4颱！氣象署：不罕見

七期賠售豪宅不賠了？　頂樓戶3次轉手價「都是7000萬」

台灣奧運英雄遊行16日登場！活動細節看這裡　李洋在日本確定缺席

92歲嬤扛33度高溫...穿刷毛背心出門找Sushi　店已消失好失望

《莊子說》作家蔡志忠任杭州國家版本館顧問：能夠做的我都會做

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

巴黎長榮桂冠酒店「拒掛五星旗」　陸網喊抵制

奧運銅牌「褪色生鏽」　官方承諾換發

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

鯊魚狠咬！美高中正妹滿身血被救起「右腿沒了」

南韓金牌球后安洗瑩：拒參日本公開賽

台灣39歲男在柬埔寨被抓　長相姓名曝光

澤倫斯基反攻：已拿下庫斯克州74聚落

客機墜毀62人罹難 女傳最後自拍照：我好怕

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

即／首相將換人　岸田文雄不參與黨魁選舉　

福島核電廠　放射性冷卻水洩漏

更多熱門

相關新聞

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

日本宮崎縣南部外海日向灘8日下午4時許發生芮氏規模7.1強震，震度達6級，日本氣象廳隨即發布「南海海槽地震臨時情報」，未來一周恐還有巨震。距離7.1強震已有5天，至今尚未觀察到地殼變形或地震活動特別變化，氣象廳仍畫出南海海槽地震「假想震源區」，持續發布警戒，提醒發生強震的風險仍較高。

日本「熟年離婚」比例創新高！ 專家：2關鍵原因分開

日本「熟年離婚」比例創新高！ 專家：2關鍵原因分開

Kakao Pay將4千萬用戶個資「交給支付寶」

Kakao Pay將4千萬用戶個資「交給支付寶」

南韓金牌球后安洗瑩：拒參日本公開賽

南韓金牌球后安洗瑩：拒參日本公開賽

快訊／8號颱悟空生成！「三颱共舞」最新路徑曝

快訊／8號颱悟空生成！「三颱共舞」最新路徑曝

關鍵字：

日本自民黨岸田文雄首相日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

安以軒遭指絕情！　富尪陳榮煉入獄「一次都不探視」

更多

最夯影音

更多

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面