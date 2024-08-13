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4000萬用戶慘遭出賣！南韓Kakao Pay將個資「交給支付寶」

▲▼南韓行動支付服務Kakao Pay向中國支付寶提供國內4000萬名用戶的個人資料。（圖／達志影像）

▲南韓行動支付服務Kakao Pay向中國支付寶提供國內4000萬名用戶的個人資料。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓行動支付服務Kakao Pay在南韓國內擁有4000多萬名用戶，然而日前卻被南韓金融監督願揭露，竟然將用戶的帳戶ID、手機號碼、電郵信箱、交易紀錄等542億筆個人資訊交給中國螞蟻集團旗下的支付寶（Alipay），且未先徵求用戶同意。

根據《韓聯社》，南韓金融監督院今年5至7月針對Kakao Pay海外支付部門進行現場調查，結果發現Kakao Pay從2018年4月起至今，將全數4045萬名用戶的帳戶ID、手機號碼、電郵信箱、交易紀錄（餘額、儲值額、結帳、匯款）等542億筆個人信用資訊，每天一次傳送給中國螞蟻集團旗下的支付寶。

為了能夠在蘋果應用商店（Apple Store）提供支付服務，支付寶要求Kakao Pay提供個人信用資訊，至於蘋果則要求業者提供客戶相關資訊。據悉，Kakao Pay和中國支付寶維持合作關係，提供南韓國內用戶在支付寶所簽約的全球速賣通、Temu、Google、Apple等46國8100萬個線上與現下加盟店，以Kakao Pay作為支付手段。

不過南韓《信用情報法》規定，業者再向他人提供個人信用資訊前，必須要徵求當事者同意，且支付寶為來自中國的海外企業，當業者將個人信用資訊移轉至海外時，更必須徵求同意。

對此，Kakao Pay發表聲明，強調並未違法提供用戶的個人信用資訊。

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