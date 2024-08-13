怒控體壇惡行！南韓金牌球后安洗瑩「重大宣布」：拒參日本公開賽

▲南韓「女單金牌」安洗瑩宣布不參加日本公開賽。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

年僅22歲的南韓球后安洗瑩在2024巴黎奧運的羽球女單奪下金牌，然而她卻在傷病管理、徵召方式等問題公開砲轟大韓羽球協會，引發軒然大波。在此之際，安洗瑩稍早發布重大決定，表示她將不會參戰BWF的日本、韓國羽球公開賽。

根據《韓聯社》今（13）日報導，安洗瑩昨（12）日透過其隸屬的球隊三星生命，向大韓羽球協會表示她並無意願參加由世界羽球聯盟（BWF）的超級750系列日本羽球公開賽（8月20至25日）、超級500系列韓國公開賽（8月27日至9月1日），而她向外界透露選擇拒絕參賽的原因，是因為膝蓋與腳踝的傷勢。

原先，安洗瑩是以「衛冕冠軍」（defending champion）的資格報名參加上述兩大賽事。

報導指出，安洗瑩去年在2022杭州亞運決賽時右膝受傷、今年巴黎奧運前夕在訓練時扭傷腳踝。不過，安洗瑩在巴黎奧運仍有優秀的表現，甚至在羽球女單項目為南韓隊摘下金牌。

據悉，安洗瑩自從奪下金牌後，便在5日記者會上表達對於大韓羽球協會在傷兵管理、訓練方式、徵召方式等方面上的不滿，甚至揚言考慮退出國家代表隊，和羽球協會、代表隊撕破臉，大韓羽球協會甚至因此接受南韓政府文化體育觀光部的調查。

另外，安洗瑩曾經於8日表示，「在奧運閉幕、所有選手們獲得祝福以後，我將會傳達我的想法和相關立場」；然而至今為止，安洗瑩卻尚未發表其他言論。