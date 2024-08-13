　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

怒控體壇惡行！南韓金牌球后安洗瑩「重大宣布」：拒參日本公開賽

▲▼韓國女單金牌安洗瑩。（圖／路透）

▲南韓「女單金牌」安洗瑩宣布不參加日本公開賽。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

年僅22歲的南韓球后安洗瑩在2024巴黎奧運的羽球女單奪下金牌，然而她卻在傷病管理、徵召方式等問題公開砲轟大韓羽球協會，引發軒然大波。在此之際，安洗瑩稍早發布重大決定，表示她將不會參戰BWF的日本、韓國羽球公開賽。

根據《韓聯社》今（13）日報導，安洗瑩昨（12）日透過其隸屬的球隊三星生命，向大韓羽球協會表示她並無意願參加由世界羽球聯盟（BWF）的超級750系列日本羽球公開賽（8月20至25日）、超級500系列韓國公開賽（8月27日至9月1日），而她向外界透露選擇拒絕參賽的原因，是因為膝蓋與腳踝的傷勢。

原先，安洗瑩是以「衛冕冠軍」（defending champion）的資格報名參加上述兩大賽事。

報導指出，安洗瑩去年在2022杭州亞運決賽時右膝受傷、今年巴黎奧運前夕在訓練時扭傷腳踝。不過，安洗瑩在巴黎奧運仍有優秀的表現，甚至在羽球女單項目為南韓隊摘下金牌。

據悉，安洗瑩自從奪下金牌後，便在5日記者會上表達對於大韓羽球協會在傷兵管理、訓練方式、徵召方式等方面上的不滿，甚至揚言考慮退出國家代表隊，和羽球協會、代表隊撕破臉，大韓羽球協會甚至因此接受南韓政府文化體育觀光部的調查。

另外，安洗瑩曾經於8日表示，「在奧運閉幕、所有選手們獲得祝福以後，我將會傳達我的想法和相關立場」；然而至今為止，安洗瑩卻尚未發表其他言論。

ET快訊
台積電Q2配息出爐　12／12除息
快訊／一家5死相驗結果曝　家屬悲慟招魂
快訊／鬧翻羅時豐爆「AB合約」！　侄子長文親揭內幕
快訊／快關門窗！科技大廠鋰電池測試失敗　只能等18顆燒完
紅斑馬遭撞！「左側全爛」畫面曝光
甜美自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：是我媳婦
快訊／一家5死　家屬忍悲相驗...外婆沉痛需攙扶
獨／「PTT之父」杜奕瑾駕保時捷突右轉　騎士遭撞提告
安洗瑩和羽協撕破臉　突宣布兩大賽不打了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人妻被老公「綁機車拖行」尖叫求救　畫面曝光！拍攝者不救

4000萬用戶慘遭出賣！南韓Kakao Pay將個資「交給支付寶」

美AV女優心臟驟停！　2月後奇蹟甦醒「臥床無法說話」

印度女醫遭性侵辱屍！男嫌「扮警察」醫院趴趴走　耳機成逮人關鍵

爽玩滑翔傘後拒買單！印度遊客揮拳揍店家　普吉島上扭打一團

怒控體壇惡行！南韓金牌球后安洗瑩「重大宣布」：拒參日本公開賽

自撞路樹「車頭劈成兩半」！屍體卡駕駛座　後座女童奇蹟生還

太想紅！拍片嗨煮「孔雀咖哩」慘了　印度YouTuber被抓去關

士氣大振！烏軍「閃電攻占」俄庫斯克28座城鎮：幾乎未築防禦工事

澳洲前總理稱台灣是「中國不動產」　裴洛西斥愚蠢荒謬

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

人妻被老公「綁機車拖行」尖叫求救　畫面曝光！拍攝者不救

4000萬用戶慘遭出賣！南韓Kakao Pay將個資「交給支付寶」

美AV女優心臟驟停！　2月後奇蹟甦醒「臥床無法說話」

印度女醫遭性侵辱屍！男嫌「扮警察」醫院趴趴走　耳機成逮人關鍵

爽玩滑翔傘後拒買單！印度遊客揮拳揍店家　普吉島上扭打一團

怒控體壇惡行！南韓金牌球后安洗瑩「重大宣布」：拒參日本公開賽

自撞路樹「車頭劈成兩半」！屍體卡駕駛座　後座女童奇蹟生還

太想紅！拍片嗨煮「孔雀咖哩」慘了　印度YouTuber被抓去關

士氣大振！烏軍「閃電攻占」俄庫斯克28座城鎮：幾乎未築防禦工事

澳洲前總理稱台灣是「中國不動產」　裴洛西斥愚蠢荒謬

旅天下H1每股賺3.76元　7月營收寫單月新高

新光三越推米其林獨家月餅　頤宮陳泰榮創「港式奶黃」新高價

台灣之光！孔祥泰赴美參加「獨輪車奧運」　勇奪17面獎牌

M痘單月連爆15起創新高！8月疫情恐再升　世衛將討論非洲病毒突變

男搭高鐵自由座「幫妹子佔位」！列車長祭1招乘客全讚爆：太帥了

相驗結果曝！台南惡火1家5人燒傷窒息亡　家屬悲慟殯儀館招魂祭拜

台積電Q2每股配4元現金股利　12／12除息

快訊／鬧翻羅時豐爆AB合約！　侄子長文親揭內幕：和姑丈仍是家人

忘了鬼門開！朋友約「墾丁自由潛水」差點GG　她曝過程喊毛

快訊／快關門窗！基隆科技大廠鋰電池測試失敗　只能等18顆燒完

陸2歲女童自發練體操　輕鬆「懸吊 360度翻轉」

國際熱門新聞

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

女醫爆血陳屍醫院　男志工「先殺人後性侵」

女兒私奔！爸闖進別人家「性侵人妻」報復

巴黎奧運落幕！閉幕式世界地圖「這一國」消失了

台灣39歲男在柬埔寨被抓　長相姓名曝光

日本擠入奧運獎牌榜前3　路透曝背後原因

南韓金牌球后安洗瑩：拒參日本公開賽

酷航改降台灣桃機　消防人員機場待命

學餐員工當怪盜　偷走價值4800萬雞翅

庫斯克遭攻入30公里　普丁曝烏軍2目標

哈利將獲女王2.75億遺產　威廉怒喊沒資格

英「跳水王子」戴利：獎牌忘在選手村

更多熱門

相關新聞

戴資穎奧運後下一步　參戰日本公開賽

戴資穎奧運後下一步　參戰日本公開賽

巴黎奧運因傷飲恨輸球，讓全台人民為羽球天后戴資穎的遺憾淚水感到不捨，但小戴回台後馬不停蹄，確定將出賽20日在日本橫濱舉辦的BWF超級750系列日本羽球公開賽。另外「戴資穎堅持到底悠遊卡」，也確定將於8月14日預購開跑。

韓20歲花美男離奇失蹤　3天後陳屍高球場

韓20歲花美男離奇失蹤　3天後陳屍高球場

要拚奧運金牌！　陳念琴夢想還沒到手

要拚奧運金牌！　陳念琴夢想還沒到手

雙颱共舞！山神、安比「接力直衝日本」

雙颱共舞！山神、安比「接力直衝日本」

文大4月談定林郁婷　8月變身林教授

文大4月談定林郁婷　8月變身林教授

關鍵字：

日韓要聞安洗瑩南韓大韓羽球協會2024巴黎奧運奧運羽球奧運南韓

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

17歲羽球小將張志傑猝死41天　母淚：兒子遺體仍帶不回來

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

中捷砍人案今調解　被害高中生父希望賠全台1人1元

快訊／8號颱悟空生成！「三颱共舞」最新路徑曝

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面