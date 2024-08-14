台商打造雲南撫仙湖網紅民宿　「通過嚴格環評」瞄準文旅康養商機

▲雲南撫仙湖 。（圖／記者任以芳攝，同下）

記者任以芳／雲南玉溪報導

雲南台商鐘錫鈞斥資千萬人民幣，在距離昆明60公里外撫仙湖打造一座夢幻莊園，成為知名網紅景點。回顧20年前，他在台灣經商失敗帶著3萬人民幣西進闖江湖，從冰淇淋、餐廳一路做到民宿，最終在美麗的撫仙湖落腳，從建築設計到裝潢都是自己跟裝修團隊操刀，為了配合環評煞費苦心，成為少數幾家能經營觀光酒店業者，他也說，賺錢也得兼顧環保，一次做到位，才能永續經營留給下一代珍貴的財富。

雲南省玉溪市撫仙湖地貌天然，可追溯到地質年代第三紀末，距今已有300多萬年的歷史。其獨特的斷層陷落湖泊形態，見證了地球歷史的變遷。當地政府為了保護撫仙湖的生態環境和水質安全，近10年加強湖泊管理、推進生態修復、嚴格控制污染源等，大力整頓後，撫仙湖換然一新，創造新商機。

▲麓椿執行董事長鐘錫鈞，撫仙湖「唯一」台商。

台灣麓椿執行董事長鐘錫鈞是雲南撫仙湖周邊少數開發觀光酒店業者，也是「唯一」台灣人，回顧他西進奮鬥史十分勵志。20年前在台灣經商失敗，鐘錫鈞帶著3萬人民幣來大陸發展，剛開始做冰淇淋與手搖飲，當年大陸剛流行喝奶茶，於是賺了第一桶金。

鐘錫鈞趁勝追擊，2009年做連鎖餐廳進駐商場做牛排自助，全大陸開了300多家連加盟店「考慮餐飲淘汰率很快，我們轉型做高端網紅西餐，業績不錯，之後在大理做酒店，最後選定撫仙湖星空小鎮開發區。」

▲鐘錫鈞打造撫仙湖網紅民宿。

看好休閒觀光產業在大陸還是很有藍海市場，鐘錫鈞決定在撫仙湖打造高端觀光休閒民宿。他說，「我們陸續計畫投資公寓酒店、別墅，總投資6000多萬，玉溪政府與台辦對於我們有很多幫助。」

過去大陸改革開放40年，為了提升經濟，犧牲許多環境生態，近10年來，各地開始朝向修復青山綠水，雲南撫仙湖以前周邊過度開發，水質惡劣，經過整頓後列入核心保護區，離湖邊只有110米紅線區，如何做到生態環境保護，又能賺錢，成為鐘錫鈞最大挑戰。

他表示，「我們是核心保護區，對餐飲排污各方面十分嚴格，今年1月1號以後就不能有任何的新註冊，比如蓋房、辦營業執照，我們在去年的11月1號前辦的，才有營業執照。」

即使有營業執照，鐘錫鈞配合政府環評，「大陸現在生態保護特別嚴，寧願整片拆掉也要保護環境，我們剛好夾中間很為難，光是配合裝一個電梯，花了兩個月時間才搞定。」

▼雲南撫仙湖大力整治，重新做觀光 。（圖／記者任以芳攝）

▲民宿外觀。

一來一往，從污水排放、垃圾清運、建築土地使用等，依照當地政府嚴格要求，民宿從興建到符合規定花了1年多時間，鐘錫鈞的民宿終於落成於上個月中試營運。

鐘錫鈞也表示，「我們辦理營業執照也是合法的，將來不管怎麼樣，既然合法了，就不怕被拆，我們也沒有去做污染環境的事情，盡全力去配合，這樣才能永續經營。」

站穩腳步後，鐘錫鈞對自己民宿很有信心，遠眺撫仙湖，近看都是網紅打卡的景緻，房間裝修充滿度假風情的夢幻少女心，這裡一磚一瓦都是他自己親自設計，包括整體視覺效果。

「我們現在訂房的也蠻多的，中午以後好多人來這邊游泳、喝下午茶，在網紅景點照上傳小紅書、抖音打卡，都是免費的宣傳。」鐘錫鈞說。

▼ 渡假風網紅泳池 。（圖／記者任以芳攝）

▲廣東梅州台商會長張碧桃看好雲南康養商機。（圖／記者任以芳攝）

廣東梅州台商會長張碧桃日前來雲南玉溪考察，參觀鐘錫鈞高端民宿十分驚艷，目前從酒店觀光的她一直尋覓康養好地方，雲南玉溪無論是氣候、溫度以及景觀都很符合。

張碧桃說，「我去過世界各國很多地方，昆明、玉溪這兩個地方氣候好，地理環境、物產也適合，台灣與大陸開始進入老齡化社會，健康養老必須對環境要求嚴格，我想玉溪非常適合。」

▲雲南古茶樹台商林文昭。（圖／記者任以芳攝）

同樣愛上雲南來有台商林文昭，已經來雲南玉溪發展25年，專門做古樹茶，當年看到當地農民對古樹破壞，內心十分不忍，留在當地一邊保護生態，一邊收購生產古茶樹茶葉。

林文昭介紹，「茶是中華民族老祖宗留下的瑰寶， 我們最早有3000多年的古樹，樹農業一般比較偏遠，古樹十分稀缺的，要好喝健康，還有微量元素，這樣茶樹都要上百年。」

為了保留祖先留下古茶樹，林文昭幾乎投入所有時間精力，在保護千百年古茶樹環境與採茶之間取得平衡，產量也相對有限，他的茶葉品牌成為品質保證，永續經營，路才走得長久。