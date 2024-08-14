農民看不上的「酸角」變黃金　從零食轉型「新能源車鋰電池」賽道

▲雲南玉溪「貓哆哩」本土知名零嘴品牌之一，研發製作各種酸角休閒食品 。（圖／記者任以芳攝，同下）

記者任以芳／雲南玉溪報導

大陸雲南擁有一種植物「酸角」，對於農民來說毫無經濟價值，沒想到搖身一變成為特殊「零食」。來自雲南玉溪貓哆哩集團向農民蒐購酸角，研發製作各種休閒食品，產業再次轉型，小酸角加入新能車鋰電池新賽道，搖身一變成為「黃金」酸角。

外表不起眼酸角酸豆主要分布在台灣、福建、廣東、廣西、雲南南部、中部和北部（金沙江河谷）等地，常見於栽培或逸為野生狀態。過去酸角在農民眼裡是不起眼的農作物，現在成為雲南特色零食。

2000年，雲南玉溪「貓哆哩」公司原本賣雲南當地特色小吃「十八怪」起家，當時來雲南遊客幾乎人手一盒伴手禮。貓哆哩公關陸正麗說，「十八怪世雲特色無法註冊商標，當時很多競爭對手都在做雲南十八怪，最後變成降價、降質量。」

時間一久，市場削價競爭，「十八怪」不能註冊商標，等於誰都可以做，毫無特色，如果不轉型就是等死。陸正麗介紹，「我們老闆就轉戰，尋找整個雲南的資源，發現酸角特別多，於是開發酸角系列的產品，優點是抗輻射、抗氧化，促進消化代謝，擁有豐富的氨基酸。」

▼酸角 。

▲雲南玉溪貓哆哩集團向當地傣族農民蒐購酸角 。（圖／記者任以芳攝）

「開始收購，雲南當地老農都直接說，不要錢，要你們自己摘，我們都很驚訝，因為酸角在農民眼裡沒有任何經濟價值」陸正麗進一步說，我們後來給錢，跟農民契作，漸漸帶動當地產業就業機會，也有酸角原料庫存穩定進帳。

此時，「貓哆哩」品牌因此誕生，在雲南傣族語代表帥小伙、男人、先生、男孩，陽光清新的形象等多種稱呼，也反映傣族文化崇尚積極向上的特色。

陸正麗也說，「貓哆哩」創辦人堅持製作酸角零食不添加香精，色素保存12個月，比如罐體包裝一片成型，沒有任何的接縫，不用鐵罐，只使用鋁罐不會腐蝕，成本高相對同行較高。

▲強調綠色健康食品。（圖／記者任以芳攝）

談到市場區隔，全大陸各省都有特色本土零食，「貓哆哩」畢竟主打酸角口味，口味喝起來甜甜酸酸，價格則走大眾平價路線，一罐酸角碳酸飲料零售5元人民幣，換算25元台幣上下。

陸正麗也指出，「低端市場的話會顯得高，但在高端、中高端就很親民，因此我們做到果汁含量達到80%，還是綠色食品，在所有碳酸飲料市場做區隔。」

除了酸角系列，「貓哆哩」善用雲南優勢，開發其他水果類產品，包括酸角系列共100多種商品，整體設計也換成00、90年輕人喜歡的新潮時尚包裝，最重要還是品質。「現在年輕人懂得看配料表，我們的配料表都很乾淨，主打綠色健康，讓外界印象不會做假的東西。」陸正麗說。

▲除了研發製作各種休閒食品，如產業轉型，酸角加入新能車鋰電池賽道。（圖／記者任以芳攝）

雲南有很多零食的知名品牌，「貓哆哩」是其中之一，產值在疫情以前6億人民幣左右（30億），疫情後產值直接砍一半。陸正麗指出，「現在業績開始逐漸回升，還不到之前平均水準，主要整個消費市場都很緊縮，零食畢竟不是必需品，不像米油鹽，大家不太敢消費。」

早在疫情前，提前看到做零食的二次危機，「貓哆哩」創辦人5年前佈局二次轉型，以酸角為主體研究衍生產品，比如跟玉溪紅塔集團合作已經快四年，把酸角提煉出來「多醣」加入菸草，有阻燃效果，是最成功的合作。

▲貓哆哩公關陸正麗。（圖／記者任以芳攝）

陸正麗透露，「我們今年新課題，與成都省級重點實驗室合作，把酸角的多醣加在新能源鋰電池，有阻燃、阻熱效果，增加電池壽命，目前實驗研究中。之後還要進軍醬料，研發酸角醬、湯底，在今年南博會亮相。」

已經24年雲南歷史老品牌找到新賽道，突破轉型，如何永續經營兼顧環保，也是現在企業的課題。