雲南村民遭「氣象砲彈」砸中昏迷截肢　編號顯示：來自四川筠連

記者魏有德／綜合報導

雲南昭通彝良縣6日傳出一名上了年紀的婦人被突如其來的「氣象砲彈」砸中，當場昏迷不醒，緊急送往醫院急救後，婦人尚未脫險，還得將右腿截肢才得以保住性命。由於這枚「氣象砲彈」上的編號為四川宜賓筠連縣氣象局，當地已派人前雲南善後，宜賓市人工影響天氣中心工作人員則回應稱，「不能透露相關情況。」

▲雲南一名村民被氣象砲彈砸中昏迷截肢。（圖／翻攝奔流新聞，下同）

《奔流新聞》報導，有村民發佈視頻稱，自己是雲南省昭通市彝良縣洛旺鄉雲豐村人，8月5日18時14分左右，自家院子里突然掉下來一顆砲彈，不幸砸中自己母親，母親右腿當場被砸斷致截肢。

透過這名村民提供的住家監視器可以發現，畫面中有兩人正在處理農活，突然一聲巨響伴隨煙塵，空中還有物體墜落，兩名村民被驚動後看向旁邊，這時，村民的母親已被砸到，痛得大叫。另據現場照片顯示，該物體形狀為黑色圓柱體，外觀如同一枚砲彈。

該村民表示，母親目前還在昭通第一人民醫院的重症監護室治療，情況十分糟糕，而且醫藥費十分驚人，「母親右腿已經截肢，對我們家帶來了巨大的悲痛。據我了解，當天，隔壁四川省筠連縣氣象局放了一枚高射炮，我要求筠連縣氣象局給我和我的家人一個說法。」

筠連縣氣象局相關人員回應稱，「已經知道了此事，具體情況目前正在核查中。」宜賓市人工影響天氣中心工作人員則是回覆稱，「這個信息我們是暫時不能給你透露的，只能找筠連縣政府或者縣委宣傳部。」

雲豐村書記透露，筠連縣相關負責人和我們政府正在解決處理中，因為（砲彈）上面有編號，這才和（筠連）他們產生聯繫，「既然他們來了，應該是從編號上認可這件事情。」

雲豐村書記提到，目前的醫療費用，傷者家屬說交了一萬多元（人民幣，下同），家屬說沒有錢了，「我們一方面跟縣裡協調，一方面要看（筠連）他們過來協商的情況。」