　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雲南村民遭「氣象砲彈」砸中昏迷截肢　編號顯示：來自四川筠連

記者魏有德／綜合報導

雲南昭通彝良縣6日傳出一名上了年紀的婦人被突如其來的「氣象砲彈」砸中，當場昏迷不醒，緊急送往醫院急救後，婦人尚未脫險，還得將右腿截肢才得以保住性命。由於這枚「氣象砲彈」上的編號為四川宜賓筠連縣氣象局，當地已派人前雲南善後，宜賓市人工影響天氣中心工作人員則回應稱，「不能透露相關情況。」

▲雲南一名村民被氣象砲彈砸中昏迷截肢。（圖／翻攝奔流新聞）

▲雲南一名村民被氣象砲彈砸中昏迷截肢。（圖／翻攝奔流新聞，下同）

《奔流新聞》報導，有村民發佈視頻稱，自己是雲南省昭通市彝良縣洛旺鄉雲豐村人，8月5日18時14分左右，自家院子里突然掉下來一顆砲彈，不幸砸中自己母親，母親右腿當場被砸斷致截肢。

透過這名村民提供的住家監視器可以發現，畫面中有兩人正在處理農活，突然一聲巨響伴隨煙塵，空中還有物體墜落，兩名村民被驚動後看向旁邊，這時，村民的母親已被砸到，痛得大叫。另據現場照片顯示，該物體形狀為黑色圓柱體，外觀如同一枚砲彈。

該村民表示，母親目前還在昭通第一人民醫院的重症監護室治療，情況十分糟糕，而且醫藥費十分驚人，「母親右腿已經截肢，對我們家帶來了巨大的悲痛。據我了解，當天，隔壁四川省筠連縣氣象局放了一枚高射炮，我要求筠連縣氣象局給我和我的家人一個說法。」

▲雲南一名村民被氣象砲彈砸中昏迷截肢。（圖／翻攝奔流新聞）

筠連縣氣象局相關人員回應稱，「已經知道了此事，具體情況目前正在核查中。」宜賓市人工影響天氣中心工作人員則是回覆稱，「這個信息我們是暫時不能給你透露的，只能找筠連縣政府或者縣委宣傳部。」

雲豐村書記透露，筠連縣相關負責人和我們政府正在解決處理中，因為（砲彈）上面有編號，這才和（筠連）他們產生聯繫，「既然他們來了，應該是從編號上認可這件事情。」

雲豐村書記提到，目前的醫療費用，傷者家屬說交了一萬多元（人民幣，下同），家屬說沒有錢了，「我們一方面跟縣裡協調，一方面要看（筠連）他們過來協商的情況。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／叼菸惡男遭潑油燒死！　女友殺人罪起訴
中華隊第5面獎牌！國光獎金已發出8740萬元　名單一次看
戴資穎曝跟李洋「暢聊」內容　合照被讚少女...她笑了
麵店慶奪金「麟洋卡賀，你娘卡賀」漲價！兩派戰翻：蹭得莫名
獨／藍咬綠訪美跟大麻商吃飯　餐敘照曝光「全是大咖美政要」
珍奶徽章喊破7400元！　曹家宜驚「萬人求要」：怎麼辦
李洋曬合照「戴資穎美翻」　自拍神技被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「擊劍女神」奪金後不當運動員了！新工作在「香港賽馬會」

王昶回國「被大票粉絲狂追」　驚人畫面曝光！微博炸鍋：根本瘋了

雲南村民遭「氣象砲彈」砸中昏迷截肢　編號顯示：來自四川筠連

全紅嬋奪金後「第一條訊息」發給她！　3年前幫「實現兒時夢想」

中國7月出口成長放緩　創3個月來最低

花蓮小學生奪冠！　東森盃少棒賽力抗大陸地主隊

又是攝影師！中國「球王」被瑞典記者撞　巴黎奧組會火速處罰

廣東珠海民房倒塌釀3死1傷　疑煤氣爆燃所致

柬埔寨啟動「德崇扶南運河」計畫　寄望擺脫越南對出口的影響

鐵飯碗沒了？山東10萬編制轉企業　專家示警：未來更多省份會改革

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

IBA仍沒拿出林郁婷檢測結果　稱台灣拳協「要他們別講太細」

國際奧會重申林郁婷符合資格　IBA記者會跳針拿不出證據

天兵女傘掛手上說「沒拿」　男友傻眼狂給提示超爆笑

克服轉大人 17歲全紅嬋再奪金｜20240806 ET午間新聞

全紅嬋比賽前一天還在買烏龜盲盒

「擊劍女神」奪金後不當運動員了！新工作在「香港賽馬會」

王昶回國「被大票粉絲狂追」　驚人畫面曝光！微博炸鍋：根本瘋了

雲南村民遭「氣象砲彈」砸中昏迷截肢　編號顯示：來自四川筠連

全紅嬋奪金後「第一條訊息」發給她！　3年前幫「實現兒時夢想」

中國7月出口成長放緩　創3個月來最低

花蓮小學生奪冠！　東森盃少棒賽力抗大陸地主隊

又是攝影師！中國「球王」被瑞典記者撞　巴黎奧組會火速處罰

廣東珠海民房倒塌釀3死1傷　疑煤氣爆燃所致

柬埔寨啟動「德崇扶南運河」計畫　寄望擺脫越南對出口的影響

鐵飯碗沒了？山東10萬編制轉企業　專家示警：未來更多省份會改革

「米界奧斯卡」揭曉　農糧署公布年度5大金質好米

中山區電梯2房最夯　在地房仲：基本釋出1周就成交

81歲父罹失智症…吃早餐「突冒1問句」　李運慶一聽愣住了！

屏科大水產養殖系研發海藻產品　致贈屏東醫院醫護

超商買飲料「店員直接打79折」不用抽！他問：沒問題嗎？業者解惑

台塑四寶7月營收年增1成　台塑、南亞年月雙增

慶豐創辦人董事長吳崑敏捐200萬　台大雲林圖書室及未來教室啟用

睽違二年首辦癌友會　台東馬偕向日葵病房傳遞愛與支持

德國河濱飯店倒塌1死8受困　一樓嚴重受損

快訊／叼菸惡男撞死工程師！反遭潑油燒死　狠女友殺人罪起訴

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

大陸熱門新聞

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

國台辦增「台獨頑固分子」專欄網

坦言世界第一「梁王」經驗不足敗麟洋配 陸金牌教練：年輕付出代價

揭秘全紅嬋為何愛公仔！母愧疚認：小時候沒錢給她買

全紅嬋半決賽前在「買烏龜盲盒」

港記者高姿態訪問全紅嬋惹議 網深扒：是跳水金牌前輩

「梁王組合」從念名字就在搞笑！全網聽傻眼

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

球王痛失主拍還被記者撞　奧組會火速處罰

全紅嬋奪金！哥哥場邊哭喊：做白切雞給她吃

王昶笑曝「回國後行程」連日期都說了　粉絲急洗版

陪一次給一次錢！　陸慈善組織負責人逼病童母親陪睡

中國「球后」孫穎莎…高顏值陪練員曝光

144天未見！胡姓釣客女兒飛奔擁抱

更多熱門

相關新聞

快訊／大雷雨再轟3縣市　警戒區出爐

快訊／大雷雨再轟3縣市　警戒區出爐

低壓帶影響，中央氣象署今(7日)下午2時54分對南投縣、雲林縣、彰化縣等3縣市發布大雷雨即時訊息，劇烈雨勢將持續1小時。

快訊／國家警報響不停！大雷雨轟2地　暴雨警戒區出爐

快訊／國家警報響不停！大雷雨轟2地　暴雨警戒區出爐

快訊／大雷雨再襲2縣市　警戒1小時

快訊／大雷雨再襲2縣市　警戒1小時

午後雷雨「連2天雨最猛」　準「瑪莉亞」最新路徑曝

午後雷雨「連2天雨最猛」　準「瑪莉亞」最新路徑曝

午後雷雨往北移轉　「瑪莉亞」最快今晚生成

午後雷雨往北移轉　「瑪莉亞」最快今晚生成

關鍵字：

雲南彝良縣氣象砲彈事故氣象砲彈

讀者迴響

熱門新聞

陳詩媛接機被酸高調！王齊麟17字護愛反擊超Man

瑪莉亞颱風估晚間生成　今雨最多「下最大」地區曝

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她

中華隊回家　機長暖心廣播惹哭台灣人

陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」

全紅嬋教練包包塞烏龜！幫揹上車畫面曝

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝

快訊／熱帶低壓生成！估將增強為5號颱風瑪莉亞　最新路徑曝

67歲父「雙腿夾頸」！冷眼看男嬰痛苦騰空掙扎

台旅客梳子收服奈良鹿　排隊梳頭

全紅嬋第一跳再現全裁判10分！現場下娃娃雨

超閃！王齊麟一見女友陳詩媛先牽手

奧運摺疊機「全新未拆」二手拍賣　現賺8萬

全紅嬋奪金哭了！激動擁抱教練、陳芋汐

林昀儒「賽後尷尬瞬間」被超多人看到！粉絲融化了

更多

最夯影音

更多

林郁婷「18歲穿浴衣畫淡妝」　青澀模樣網心疼：明明是女孩子

奧運爆紅土耳其射擊大叔　「沒想到姿勢引起巨大反響」

台灣記者中英提問正面對決　國際拳總：台灣是中國一部分

王冠閎、楊勇緯回來了！　林真豪表哥穿恐龍裝吸睛

生意差請女友買鹽撒攤位　他看包裝傻眼：難怪沒客人

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面