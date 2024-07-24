昆明臨街招牌突掉落　姊妹剛吃一口飯被砸中！母：6歲大女兒離世

記者鄭思楠／綜合報導

雲南昆明市22日晚間發生商鋪招牌設施掉落，導致3死、7傷的嚴重意外。據《央視新聞》報導，相關負責人已被警方控制，具體情況正在進一步調查中。一名母親表示，當時2個孩子正吃飯，2個女兒只吃一口就被砸。大女兒被送醫搶救2小時宣告不治，4歲小女兒仍在ICU搶救中。

雲南昆明市盤龍區聯盟街道金江路156號附6號至附10號沿街一樓在22日晚上9時58分，發生商鋪招牌設施墜落，導致3死、7傷的嚴重意外。

▲2姊妹剛吃第一口飯就被招牌砸中。（圖／翻攝自影片）

一名母親表示，事發時她與先生正帶著2個孩子吃飯，2個孩子都被掉落的招牌砸中，菜端上桌，兩個女兒只吃一口就被砸。6歲大的女兒被送醫搶救2小時宣告不治，4歲小女兒被砸到後腦，現仍在ICU搶救中。

網上影片顯示，事發後街道上有多處血漬，雜物散落一地。目擊事件的民眾合力抬起招牌，試圖將壓在下方的人救出。

事故發生後，盤龍區組織相關部門成立聯合調查組，對事故開展現場勘察和調查，相關責任人已被警方控制，具體情況正在進一步調查中。

據《中國新聞周刊》報導，對此，盤龍區城管局執法中隊工作人員說，事故調查還在進行中，「正核實涉事招牌是否經過審核，城管局正排查全區門頭（招牌）安全隱患。」