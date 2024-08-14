防致災降雨！　「全台下最大」時間曝

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，下周一、下周二西南季風正通過台灣，慎防致災性降雨，其威脅不可小覷，應密切觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，「大低壓環流」（季風環流Monsoon Gyre）的型態將持續至周日，台灣在其邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定。

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吳德榮表示，今日至周日清晨西南風與陸風輻合，西半部有局部短暫陣雨的機率，午後強對流發展範圍擴大，有大雷雨發生，應注意劇烈天氣（雷擊、強風及瞬間大雨）。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，下周一起太平洋高壓逐漸增強西伸，下周一、下周二西南季風正通過台灣。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）



吳德榮指出，下周一起太平洋高壓逐漸增強西伸，下周一、下周二西南季風正通過台灣，因地形抬升，慎防致災性降雨，其威脅不可小覷，應密切觀察。

中央氣象署預報，周四至周六低壓帶影響，西南風略增強，迎風面中南部整日不定時有局部短暫陣雨，不過主要以清晨至上午雨勢較明顯，而北部亦有零星降雨機會，東半部則為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，周日至下周二低壓帶影響更明顯，西南風再增強，中南部雨勢再增加，降雨時間拉長、範圍增廣，整日有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率；其他地區上午降雨機率亦增加，有局部短暫陣雨，且午後有短暫雷陣雨及大雨發生的機率。

▼近期降雨預測示意圖。（圖／氣象署）

