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安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

（圖／CIMSS）

▲目前西北太平洋有安比颱風、悟空颱風。（圖／CIMSS）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天越晚水氣越多，周四起低壓帶影響，其中周日到下周二雨勢較強。氣象專家吳德榮指出，輕度颱風安比今將增強為中度颱風，將在周五掠過日本本州東南側，大迴轉加速遠離。

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地多雲到晴，清晨至上午西半部沿海有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，山區有局部大雨或豪雨機率，而越晚越水氣越多。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

陳姵安說，周四至下周二低壓帶影響，周四至周六中南部有局部短暫陣雨，北部有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率；周日到下周二雨勢較強，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，整天可能有大雨機率，其他地區有局部短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，並可能有局部大雨。

陳姵安分析，安比颱風今晚不排除變中颱，未來朝北北東再偏北，靠近日本沿海，預估中心沒登陸。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱悟空在日本東方海面，向北北西轉東北前進，距日本很遠；另一輕颱安比今將增強為中颱，受大低壓環流導引，其邊緣將在周五掠過本州東南側，大迴轉加速遠離。

吳德榮表示，一周內大低壓環流中雖先後有4颱生成，僅瑪莉亞在日本本州北部登陸，以及安比邊緣掠過本州東南側，其他兩個山神、悟空沒影響任何陸地。

▼安比颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼悟空颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼低壓帶周四起影響到下周二。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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