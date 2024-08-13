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快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報

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▲部分地區出現大雨甚至豪雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續，中央氣象署今（13日）下午2時50分針對17縣市發布豪大雨特報，其中彰化縣為豪雨等級，降雨持續到晚上，山區慎防坍方及落石。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日彰化縣有局部大雨或豪雨，桃園以北、苗栗、宜蘭、台中、南投、台南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

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▲▼17縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

▲17縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今、明天中午以後容易有午後雷陣雨。周四以後低壓環境逐漸接近台灣，天氣越來越不穩定。

她說，尤其周六開始整個低壓在台灣附近比較活躍，利於對流雲系發展，天氣比較不理想，大部分地區降雨是整天性的，尤其中南部降雨時間長，整天有短暫性陣雨或雷雨，且可能出現局部性大雨，其他各地午後容易有局部大雨。

豪雨特報
影響時間：13日下午至13日晚上
＊豪雨：彰化縣
＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區

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