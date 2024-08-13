「太平洋5環」登場！全台溼答答　豪大雨下波更猛更廣

▲熱帶洋面一度3颱鼎立。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

3颱共舞，中央氣象署表示，今天（13日）下午2時，熱帶洋面上共有3個颱風，分別是今年第6號山神、7號安比、8號悟空颱風，預估未來皆往日本方向移動，對台灣天氣沒有直接影響。但因台灣位處於大低壓帶中，各地天氣不穩定，都出現局部短暫雷陣雨，明天（14日）午後對流發展旺盛，全台有局部雷陣雨，並有局部豪大雨發生機率。

氣象署表示，第6號輕度颱風「山神」，於今晚上8時減弱為熱帶性低氣壓，中心位在台北東北東方約2690公里的海面上，向北北西移動；第7號輕颱「安比」，今晚8時位在台北東方約1770公里海面上，向東北轉北北東進行；原位於日本東南方海面上的熱帶性低氣壓，於今午2時增強為第8號輕颱「悟空」，今晚8時位在台北東方2850公里海面上，向北北西移動，預估未來增強趨勢有限。

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▲安比颱風持續北上，山神則已轉弱為熱帶低壓 。（圖／翻攝tropicaltidbits、中央氣象署）



氣象署指出，太平洋面上目前有5環，皆對台灣天氣無影響，包括安比、悟空颱風，和原山神、原瑪莉亞颱風，以及一個高壓冷新低壓系統，今天下午出現的「3颱鼎立」狀況並不罕見，平均每年會出現1至2次，表示環境適合熱帶系統發展，所以颱風接二連三生成。

由於台灣就仍在大低壓帶中，氣象署預報，明天各地雲量稍多，天氣不穩定，清晨至上午西半部沿海有零星短暫陣雨，午後對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，易有短延時強降雨，並伴隨雷擊及強陣風，尤其山區雨勢更為明顯，有局部豪大雨發生機率，午後雷陣雨有可能持續到晚上；氣溫方面，各地高溫普遍為32至34度，白天沒下雨時感受稍悶熱。

氣象署提醒，明天至16日（周五）受低壓帶影響，注意午後大雷雨，西半部沿海清晨上午也有局部雨。周末後天氣更不穩定，尤其中南部降雨區域、時間、雨勢將更為顯著。

▼全台有雨並有局部豪大雨發生可能。（圖／NCDR）



▼太平洋5環皆對台灣天氣沒有直接影響 。（圖／中央氣象署）

