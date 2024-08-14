4颱中強度最強！　安比最新路徑曝

▲安比颱風一路向北。（圖／翻攝影tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，預估安比颱風是這一輪季風環流圈中，產出的4個颱風裡面強度最強的一個，對日本的威脅也最大。而最新預各國預報路徑也出爐。

吳聖宇在臉書說，真的很熱鬧，原本的96W很快在周二下午，就被日本氣象廳（JMA）升為今年第8號颱風「悟空」，不過看起來跟「山神」颱風類似，都是短命的湊數颱風，最後可能合併到安比颱風的外圍環流中。

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吳聖宇指出，至於第7號的安比颱風，位於整個季風環流圈的中心位置，條件最好，因此預期也將是這一輪季風環流圈中，產出的4個颱風裡面強度最強的一個，對日本的威脅也最大。

▼最新各國預報安比颱風路徑。（點圖可放大／NCDR）



吳聖宇提到，預報資料顯示，安比仍將在周五左右最接近關東地區，到了周六已經快速離開關東一帶，提醒周五要去日本關東地區的朋友特別注意。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱悟空在日本東方海面，向北北西轉東北前進，距日本很遠；另一輕颱安比今將增強為中颱，受大低壓環流導引，其邊緣將在周五掠過本州東南側，大迴轉加速遠離。

吳德榮說，一周內大低壓環流中雖先後有4颱生成，僅瑪莉亞在日本本州北部登陸，以及安比邊緣掠過本州東南側，其他兩個山神、悟空沒影響任何陸地。

▼安比颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

