「破壞君主制」遭解散 泰國前進黨蛻變「人民黨」繼續戰鬥

▲泰國前進黨被裁定解散。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

在去年泰國大選拿下最多選票的改革派前進黨（Move Forward），遭法院譴責試圖「破壞君主制」，在7日被下令解散政黨，原前進黨的國會議員全數加入新政黨「人民黨」。人民黨黨魁納塔彭（Natthaphong Ruengpanyawut）表示，「新政黨將繼續推動修改『冒犯君主罪』。」

法院在1月下令，前進黨應停止冒犯君主的行為，譴責領導人試圖推翻君主立憲制，該黨主張修改泰國《刑法》112條「冒犯君主罪」實屬違憲，在7日決定解散政黨，並禁止前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）和黨魁猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）等11位黨內幹部從政10年。

前進黨副黨魁希里甘雅（Sirikanya Tansakun）表示，進黨的國會議員都會加入新政黨，希望民眾可以繼續支持新政黨。

▲前進黨在去年國會大選成為最大黨，卻無緣執政。（圖／達志影像／美聯社）

泰國去年5月舉行眾議院選舉，500個眾議員席次中，前進黨拿下151席，成為國會最大黨，如今卻被下令解散。除被禁止從政的11人外，其他143名議員在9日加入新政黨「人民黨」，並推選納塔彭為黨魁。

人民黨在成立當天即有逾1.9萬人登記成為黨員，收到超過1千萬泰銖（約新台幣922萬元）的政治捐款。

泰國人民黨黨魁納塔彭表示，他將帶領黨派以2027年大選勝利為目標，希望贏得足夠席位組建單一政黨政府，「我認為我們會堅定既有的信念，我們的意識形態政策能為泰國人民帶來繁榮。」

納塔彭強調，人民黨將繼續推動修改「冒犯君主罪」法案，但不會衝動行事。