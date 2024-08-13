泰國小黃司機砍人！外籍乘客拒付500小費　同行朋友血濺人行道

記者王佩翊／編譯

泰國2名女子和1名新加坡友人一同搭乘計程車時，與司機發生爭執。司機疑似因想向乘客多收500泰銖（約新台幣461元）車資遭拒，持刀攻擊其中一名乘客。被砍的乘客當場血濺人行道，頭部骨折重傷，全身多處遭砍，至今還躺在加護病房。

根據DailyNews與Bright TV報導，43歲被害人萬鵬（Wanpen Khamsa-nga）與一名新加坡籍的朋友9日晚間一起參加另一名朋友伊薩拉蓬（Itsaraporn Thonguraisakun）的生日派對。

派對結束的10日凌晨1時40分，3人一同搭乘計程車，伊薩拉蓬和新加坡籍朋友坐在後座，萬鵬則坐在副駕駛座。3人上車後，司機便開始不斷抱怨找不到接送地點，並對萬鵬態度極度惡劣且不耐煩。

隨後萬鵬因為酒後想吐，要求司機停車讓她在路邊嘔吐，司機雖然同意停車，但仍不斷抱怨。為了避免弄髒車子，萬蓬打開車窗，將頭伸出車外，並使用塑膠袋嘔吐。

司機隨後要求3人額外支付500泰銖（約新台幣461元）的小費，因為自己停車讓萬鵬嘔吐，「嚴重耽誤」到後面的時間。但是萬鵬和伊薩拉蓬認為他在敲竹槓，拒絕支付，而且兩人也沒有因為嘔吐弄髒車輛。

雙方最終協議支付200泰銖（約新台幣184元），並請司機停車，同時換乘另一輛計程車。然而下車後，司機卻突然持刀衝來，並瘋狂攻擊萬鵬，砍傷她的頭部與肩膀。

萬鵬傷勢嚴重，頭部需要縫超過20針，且顱骨骨折，手臂和手部也有多處刀傷，並伴有腦出血情況。萬鵬的妹妹與伊薩拉蓬向警方報案，指控司機涉及謀殺未遂。

司機12日在輿論壓力下向警方投案。他聲稱，當時是因為乘客將200泰銖（約新台幣184元）丟給他，覺得被羞辱，才會情緒失控攻擊乘客。