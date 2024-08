酷航濟州島飛新加坡班機「改降台灣桃機」　消防人員機場待命

▲酷航一架客機從南韓起飛,原本要飛往新加坡,結果後來降落在台灣桃園機場。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

廉價航空酷航編號TR813航班13日從南韓濟州島起飛,原定飛往新加坡,但卻在上午11時27分改降台灣桃園國際機場。聯合早報指出,班機「不知何故轉降台灣」,已知機場當時有消防人員在場待命。

這架班機的機型為A321neo客機,依據原定飛行計畫,班機於韓國時間上午9時10分(台灣時間8時10分)從濟州島起飛,接著要在新加坡時間下午1時55分(與台灣時間同)降落新加坡。

不過根據航班追蹤網站FlightAware,這架班機直到韓國時間上午9時59分(台灣時間8時59分)才起飛,且在起飛約1個半小時之後,於上午11時27分降落在台灣桃園機場。

▲班機降落在台灣桃園機場。(圖/翻攝自FlightAware)

另據Mothership引述讀者的說法指出,當時親屬就在機上,這次是緊急降落,當飛機停在停機坪時,已有消防人員在場待命。不過機上乘客相對冷靜,且飛機內部並無明顯損壞。

預計TR813航班會在晚間7時35分飛抵新加坡。

