酷航濟州島飛新加坡班機「改降台灣桃機」　消防人員機場待命

▲酷航一架客機從南韓起飛，原本要飛往新加坡，結果後來降落在台灣桃園機場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

廉價航空酷航編號TR813航班13日從南韓濟州島起飛，原定飛往新加坡，但卻在上午11時27分改降台灣桃園國際機場。聯合早報指出，班機「不知何故轉降台灣」，已知機場當時有消防人員在場待命。

這架班機的機型為A321neo客機，依據原定飛行計畫，班機於韓國時間上午9時10分（台灣時間8時10分）從濟州島起飛，接著要在新加坡時間下午1時55分（與台灣時間同）降落新加坡。

不過根據航班追蹤網站FlightAware，這架班機直到韓國時間上午9時59分（台灣時間8時59分）才起飛，且在起飛約1個半小時之後，於上午11時27分降落在台灣桃園機場。

▲班機降落在台灣桃園機場。（圖／翻攝自FlightAware）

另據Mothership引述讀者的說法指出，當時親屬就在機上，這次是緊急降落，當飛機停在停機坪時，已有消防人員在場待命。不過機上乘客相對冷靜，且飛機內部並無明顯損壞。

預計TR813航班會在晚間7時35分飛抵新加坡。