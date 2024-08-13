台東市區唯一熱氣球光雕　國際地標熱鬧登場

▲台東市區唯一熱氣球光雕於國際地標熱鬧登場。（圖／台東縣政府提供）

記者楊漢聲／台東報導

2024台灣國際熱氣球嘉年華倒數第三場光雕音樂會，12日晚在台東市區熱門打卡景點海濱公園(國際地標)熱鬧登場，由台東天后宮媽祖球領軍，共5顆熱氣球結合煙火展演，更邀請衝撞系情歌手邱軍、人氣金曲樂團麋先生MIXER輪番帶來精采演出，現場近兩萬人潮湧入，音樂與海潮聲交織出動人樂章。

活動由台東在地「大地之舞」舞團帶來的表演開場，緊接著新生代衝撞系情歌手邱軍，以真摯又具穿透力的靈魂嗓音演出，大家最為期待的熱氣球光雕秀則由媽祖球帶領花栗鼠小姐、COACH勇氣球、彩虹球、台東球等五顆熱氣球結合「青春組曲」登場，熱氣球隨著耳熟能詳的節奏閃爍，搭配耀眼高空煙火秀驚豔全場觀眾，活動壓軸由炙手可熱的人氣金曲樂團麋先生MIXER，透過獨特的嗓音和爆發力十足的舞台魅力為活動畫下完美句點。

台東縣政府表示，2024台灣國際熱氣球嘉年華即將於8月19日結束，活動邁入最後一週，邀請全國球迷朋友們把握倒數的時間前來同樂，台東旅遊不僅有熱氣球帶來的感動與震撼、還有最美星空的浩瀚星辰、當地特色的風土民情及依山傍水的天然景緻，台東的美等你來探索，歡迎大家規劃來台東旅遊。