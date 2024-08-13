▲台東東海國小參加2024IEYI世界青少年發明展，獲安全健康組銅牌獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣東海國小林慕帆同學於8月3日參加2024IEYI世界青少年發明展，以設計作品「烘碗機智能開啟套件」，榮獲國小安全健康組銅牌獎，台東縣長饒慶鈴嘉勉學子優異表現，鼓勵老師跳脫傳統教學方式帶領學生實作，讓科學與創意在台東展現優質的創造力。

台東縣府教育處表示，東海國小林慕帆同學在國內選拔賽中脫穎而出，取得代表台灣參加世界賽資格，由於世界賽過程中，參賽學生必須全程用英語向來自各國的評審介紹作品，以及回答評審提問，因此，林慕帆同學在賽前還特別利用課餘時間加強英語口說練習，並提升英聽及表達的能力。由學校鄧佩宜老師、美和國小高偉堯老師、林文偉老師及馬蘭國小曾威頊老師四位老師共同指導下完成作品，學生創意及解決和面對問題沉穩應對的表現，最終榮獲「世界賽銅牌獎」優異成績令人讚嘆！

教育處指出，台東縣教育政策3加1教育方程式，以「創新教育」作為重要教育政策，東海國小在2020年起由台東縣政府教育處協助成立智慧創意發想中心，致力於學校營造師生運用科技輔助，培養學科橫向整合與實作環境，目前已進入第二期計畫朝向跨領域課程結合。另東海國小亦於「校訂課程-科技生活課程」大力推動資訊基礎教育，學生從三年級開始必修Scratch及Arduino等程式課程，透過循序漸進課程培養學生邏輯運算思維，並將科技融合運用於生活中解決問題。

林慕帆同學說到，當中午吃飯時發現餐盒有一股霉味，才驚覺前一天洗完餐盒後忘記啟動烘碗機，如果經常忘記容易產生黴菌，讓他有了發明此智能套件的動機，烘碗機智能開啟套件透過程式的撰寫，利用溫溼度感測器偵測烘碗機內的濕度，當濕度達一定值後，烘碗機便會啟動開始烘碗，就可以解決原本問題。這次進入世界賽期間不斷地和指導老師討論如何解決程式問題與修改，讓系統可以更穩定運作，並改採更便利實用的材質，最後使用物聯網的概念讓作品終於符合以智慧生活改進健康的概念，此一作品已申請專利，希望未來有機會能把此創意推展到市面上，協助與他有同樣困擾的人。

指導老師高偉堯提及程式教育啟發了慕帆的想像力，對國小學生來說，程式語言更是著重想法的創造與表現。「能遠距離知道洗碗機內的溫溼度」一句話的想法就足以有數種可能性。而身兼指導老師跟家長的林文偉老師及曾威頊老師更是提到角色平衡的困難，更嚴格要求慕帆不能鬆懈，又要在他軟弱時給予支持，不過當看到孩子為自己的想法努力付出，也讓我們願意持續支持他，無形之中更拉進了親子關係。