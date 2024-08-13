早期房屋石綿建材恐致癌　台東環保局建議考量拆除

▲石綿建材恐致癌。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

民國95年以前住宅常用石綿瓦、浪板等石綿建材構建屋頂，但石綿建材一旦破損，石綿纖維飛散吸入人體，將增加致癌的風險，且根據環境部進行衛星遙測臺東縣約有171棟疑似含石綿建材的建築物，經臺東縣環保局於今年4月起開辦石綿建材廢棄物清除處理及補助計畫，勘查確認為99棟，並受理勘查民眾自行提出疑似案件再增列5棟，合計104棟，至7月底已有6件、重量合計約11公噸提出補助申請(每噸45,000元)，申請人不必負擔該費用，環保局委託的廠商還服務到家，合法清運去化石綿建材廢棄物，保護大家的環境與健康。

臺東縣政府表示，為營造臺東縣優質健康的環境，配合環境資源循環署推動執行石綿建材清除處理計畫，依據「石綿建材廢棄物清除處理補助作業原則」，補助對象為含石綿建材的住宅、個人飼養家畜或家禽未達畜牧場登記規模、寺廟或教堂等宗教場所、學校與農會及停工、歇業或關廠事業的相關建築物，拆除後的石綿建材廢棄物清除處理費可向環保局申請補助，審核通過者的補助款轉為支付清理費，申請人免付該費用，即可由環保局委託的合法清理業者服務到家方式，清除處理石綿建材廢棄物，且該政策更有助於臺東朝聯合國永續發展目標(SDG)的第3項「健康與福祉」及第11項「永續城鄉」的目標邁進。

臺東縣環保局指出，今年4月起執行石綿建材廢棄物清除處理計畫，進行勘查確認含石綿建材建物目前計104棟，有關石綿危害、拆除危害防護及補助廢棄物清理費等相關資訊皆已通知各建物所有人，並於臺東市、鹿野鄉及太麻里鄉開辦3場次說明會，多位村里長也到場參與；環保局也於官網建置相關資訊與短片，供查閱及下載補助申請表單，也透過有線電視與機關電子看板文字跑馬燈宣導託播等工作，後續還會進行相關宣導工作，以廣為宣傳周知，民眾不但可至環保局網站查詢相關資訊，如有疑義或有自家疑似石綿建材勘查需求，亦可撥諮詢專線電話(089)349759、0975309268洽詢。

環保局呼籲，各石綿建材建物所有人趁現行全額補助石綿建材廢棄物清理費政策，考量拆除石綿建材，還可無負擔的合法清理，保障健康的環境；另外，今年計畫補助石綿建材廢棄物清除處理總重量為20公噸、總金額為90萬元，目前已受理補助約11公噸，餘量約9公噸，補助申請受理作業將至11月15日止，補助總經費用完即停止受理，請把握時機。