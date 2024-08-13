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大陸 大陸焦點 特派現場

女司機七夕撞「瑞典億元超跑」！傳噴百萬維修費　陸車主低調現身

▲▼浙江寧波一輛別克車在8月10日（七夕）撞上一輛瑞典超跑柯尼賽格（Koenigsegg）。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲浙江寧波一輛別克車在8月10日（七夕）撞上一輛瑞典超跑柯尼賽格（Koenigsegg）。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江寧波一輛別克車8月10日（七夕）撞上一輛瑞典超跑柯尼賽格（Koenigsegg），引發廣泛關注。有網傳消息稱，這輛被撞的柯尼塞格是「4700萬元人民幣（約新台幣2億1172萬元），最後定損406萬元，保險出300萬元，別克女車主出106萬元，車運回瑞典修」。

據《紅星新聞》報導，這輛柯尼塞格的車主網名叫「沙特龍」。8月11日晚，沙特龍的一位朋友、網紅「海派大叔」表示，網傳消息均不實。

▲▼浙江寧波一輛別克車在8月10日（七夕）撞上一輛瑞典超跑柯尼賽格（Koenigsegg）。（圖／翻攝自紅星新聞）

海派大叔說，事故發生在8月10日晚上，七夕節那天，沙特龍去找他弟弟喝咖啡，正常開著，被一位女士撞了，「車撞完後留給助理處理，他就走了。目前定損結果還沒出，他也不會過於為難車主。」

寧波市公安局交通警察局海曙大隊8月10日開具的一份道路交通事故認定書顯示，事故發生在浙江省寧波市海曙區藥行街，因未按規定讓行，別克車全部責任，柯尼塞格車無責任。

11日晚，沙特龍與海派大叔見面後拍了一段闢謠影片，後者發布在了社交媒體上。沙特龍在影片中表示，網傳的車價4700萬元、定損400多萬元、對方車主自掏腰包100多萬元等資訊「都是假的」。

▲▼浙江寧波一輛別克車在8月10日（七夕）撞上一輛瑞典超跑柯尼賽格（Koenigsegg）。（圖／翻攝自紅星新聞）

沙特龍還在影片中表示，「國內的修車技術已經非常成熟，不用去瑞典修。網上傳這個車有多貴多貴，其實也不是很貴，也是一個很小的刮擦事故，沒有網上傳的那麼誇張。」

「他為人比較低調，覺得事情本身比較小。但網上發酵太嚴重，就通過我這邊來回應一下這個事」，海派大叔說，「一般的車子定損都需要幾天，這個車子更複雜，定損會比較久。」

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