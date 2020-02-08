不顧咳嗽狂揪牌咖摸幾圈...多人中標！政府沒收全鄉600多張「1條」

▲為防民眾聚集摸幾圈，政府上門沒收「1條」。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情爆發以來，大陸中央就不斷呼籲民眾不要聚集、少出門，但還是有人不顧自己咳嗽的症狀，過前期間狂找牌咖摸幾圈，導致其他人全部中標確診感染。湖北衢州九華鄉鄉政府為了阻止居民聚集打麻將，日前逐戶上門好心勸說，但總會有人不聽，最後想了一個「捕雀行動」，兩天就沒收村裡600多張「1條（又稱1索、1鳥、么雞）」。

綜合陸媒報導，浙江寧波市政府在6日的疫情防控發布會中，提到一名65歲黃姓女子自20日起狂咳嗽，21日又和家人聚餐，25日、26日與27日還與固定牌咖在家中打麻將，最後在31日確診感染武漢肺炎。目前，與黃女密切接觸的共有9人，其中也有人中標。

對此，九華鄉鄉政府宣傳委員鄭時華表示，過年期間民眾聚集打麻將、打牌是很正常的事，但由於疫情過於嚴重，因此上門勸導不要聚集，「有些聽、有些不聽，總有一、兩戶要躲貓貓，你這裡剛勸走，隔一下又聚在一起了，我們每天早上都要開早會，後來就提出要不然收掉幾張牌，暫時沒法打了，想了一下說搞個『捕雀行動』。」

鄉政府起初在23個村沒收「1條」，之後決定再探化，每家每戶都去查，最後共收了600多張牌。工作人員指出，所有「1條」均有標註來自那一帶村落，同時也標記村落名稱並仔細分類，「就不會搞錯，等疫情這個事情過了以後，再統一發還給他們。」

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～