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酒駕靠關係擺平！他上微博炫耀秒遭逮捕「拘15日」...涉事4警也被停職

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▲▼浙江男透過關係免除酒駕的處罰。（圖／翻攝微博）

▲浙江男透過關係免除酒駕的處罰。（合成圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

「有驚無險，從此不在（再）喝酒。」浙江寧波日前一名網友在微博上發文，炫耀自己酒駕後全靠關係免除所有責罰，還附上大把鈔票的照片。事件曝光後引起關注，經警方調查後，目前當事人已被罰款並被拘留15日，還有4名警員被停職。

綜合陸媒報導，「與孤獨終歸於好」日前在微博上指出，先前他酒駕透過關係把整件事情擺平，並附上4張圖片，其中1張微信的對話截圖顯示，「只要不拘留15天，不扣12分就行，以後喝酒不要開車了」、「還好是海曙，我老公剛好認識人」、「不用客氣，都是朋友，下次喝酒不用（要）開車了」等內容；其他3張分別是辦案區門口、車內手持一疊百元人民幣和駕駛證照片。

▲▼浙江男透過關係免除酒駕的處罰。（圖／翻攝微博）

事件曝光後引起關注，海曙交警在官方微博上表示，對於在事故處理過程中存在涉酒且未被處理的情況，大隊對此高度重視，已第一時間展開全面調查，交警局紀委亦同步介入調查。

接著，寧波警方19日通報調查進展情況指出，事發於上周日晚上9時許，23歲潘姓男子（涉事網友）酒後駕駛，與兩輛同方向行駛的轎車發生碰撞後逃逸。海曙大隊接報後趕赴現場處置，隔天就鎖定潘男並通知他到案接受調查。上周二（12日）下午，經三方自行協商後意外賠償問題達成協議，但當值的舒姓警員未有對案件作進一步處理。

▲▼浙江男透過關係免除酒駕的處罰。（圖／翻攝微博）

調查指出，潘男通過朋友42歲楊姓男子聯繫在海曙交警大隊當輔警的朋友沈姓男子，沈男又通過輔警余姓男子幫助潘男逃避處罰。其間，楊男向潘男要了2萬元人民幣。楊男將其中1萬元人民幣存到自己的帳戶裡，剩下的錢打算拿去答謝沈男。

事後，寧波警方於18日對潘男酒駕肇事逃逸的違法行為，作出罰款及行政拘留15日，並在駕駛證記12分。另外，寧波市公安局也對涉事的4名警員作出停止執行職務的決定，待進一步調查後依法依紀嚴肅處理。

▲▼浙江男透過關係免除酒駕的處罰。（圖／翻攝微博）

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