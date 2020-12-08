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高檔火鍋約會！女模狂點「帝王蟹、和牛、紅酒」　富商一看金額落跑

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▲喝酒,紅酒,高腳杯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女模與網友到高檔火鍋店吃飯，點了一支拉菲。（示意圖／取自Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

浙江寧波26歲的楊姓女子，近日和一名林姓男子互加微信，發現對方經常在網路上發現金、名車的照片，財力疑似很雄厚，便相約一起出去吃高檔火鍋。兩人當天一共點了人民幣6,211元（約新台幣26,850元）的餐點，以及一支要價人民幣12,000元（約新台幣51,900元）的拉菲，未料林男中途卻以上廁所為由落跑，吃了一頓霸王餐。

綜合陸媒報導，在寧波做平面模特兒的楊姓女子，日前和林姓男子互加微信後，發現對方疑似是一名商人，財力似乎很雄厚，經常在朋友圈、微博上分享名車、現金的照片，因此便答應林男的吃飯邀約，並選了一間人均消費約人民幣1,200元（約新台幣5,190元）的高檔火鍋店約會。

▲▼男網友約女模吃飯，吃到一半中途落跑。（圖／翻攝微博）

▲男網友約女模吃飯，吃到一半中途落跑。（圖／翻攝微博，下同）

楊女表示，兩人當天共點了人民幣6,211元的餐點，以及一支人民幣12,000元的拉菲，最後加上服務費總金額共人民幣20,032元（約新台幣86,590元），未料林男卻突然表示肚子不舒服，要去廁所前還向她說「你待會是不是還要去夜店？穿這麼性感」，語畢竟伸手進她的衣服裡襲胸。

誇張的是，林男猥褻完後，去了廁所便再也沒有回來過，吃了霸王餐就中途落跑。楊女足足等了1個多小時後，只好自掏腰包付錢，所幸紅酒還沒開，只花了人民幣6,832元（約新台幣29,530元），但氣不過被騷擾的她，最後還是選擇報警處理。

對此，林男否認襲胸，但卻坦承中途落跑，原因則是他覺得被楊女騙錢。針對男子猥褻的行為，警方則認為證據不足，因此無法立案。至於餐費爭議，經警方調解下，雙方已經同意平分。

▲▼男網友約女模吃飯，吃到一半中途落跑。（圖／翻攝微博）

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