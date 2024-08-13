美AV女優心臟驟停！　2月後奇蹟甦醒「臥床無法說話」

▲AV女優艾蜜莉驚傳病倒，迄今仍未康復。（圖／翻攝Instagram@emilywillisx3，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國25歲AV女優艾蜜莉（Emily Willis）因為心臟驟停緊急送醫，在昏迷2個多月後，竟然奇蹟般地甦醒，但恢復情況非常有限，依然必須臥床休養，並且無法透過言語溝通。

《紐約郵報》報導，艾蜜莉1998年出生於阿根廷，但在美國長大，20歲那年拍攝第一部作品，很快竄紅並且吸引大量粉絲。今年2月5日，她突然心臟驟停，被緊急送往加州千橡市（Thousand Oaks）某醫院搶救，但處於昏迷狀態，直到5月份才奇蹟甦醒。

家屬在募資網站GoFundMe籌措醫藥費，並且定期更新病情。在最新發文中，他們證實艾蜜莉已經甦醒，並且表現出有意識的反應，包括微笑，轉動眼球追蹤物體，聽到某些對話時流露情緒，但仍無法言語溝通。

家屬們表示，「親友們能夠做到、最重要的事情就是，透過與她說話，懷念所有美好回憶，播放她最喜歡的音樂與照片等，提供各種刺激。」

一開始，艾蜜莉被誤以為藥物成癮，才會導致緊急送醫，但毒物學報告顯示，她體內沒有任何藥物反應，就連醫生也對於心臟驟停的原因感到困惑。《每日星報》12日指出，她的病情又出現起色，但家屬目前尚未出面證實。