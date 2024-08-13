快訊／京華城容積率暴增疑涉圖利　檢約談陳春銅等2名審議委員

▲檢察官傳喚北市都委會委員陳春銅出庭作證，釐清京華城容積案審議過程。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市京華城容積率暴增，引發外界質疑市府案圖利，台北地檢署12日傳喚當時主責的前副市長彭振聲出庭後，持續指揮廉政署約談參與審議的都委會委員，13日首先傳喚北市不動產同業公會名譽理事長陳春銅等2名委員，以證人身分到案，釐清京華城案容積案審議過程。

京華城容積爭議源於2011年間，威京集團向北市府申請變更土地使用分區，並申請提高容積率，前台北市長郝龍斌時期堅持容積率392%，遭監察院糾正後，柯市府2018年公告釐清容積率為560%，京華城再進一步提出細部計畫修訂，北市府在2021年間准許容積率再提高成840%。

▲北檢指揮廉政署針對北市都市設計審議委員展開約談。（圖／記者劉昌松翻攝）

監察院再度對京華城容積率案展開調查，2024年1月通過監委林盛豐、蘇麗瓊提案，以北市府在法規外創設所謂「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等項目，提高容積獎勵，審議及核定過程有重大違失，對台北市府、都委會與都發局提出糾正。

北檢檢察官林俊言指揮廉政署調取相關會議記錄，約談多名承辦人員後，為釐清都委會在容積案討論過程中的疑點，近期陸續約談參與審議的官派與民間委員，以還原審議過程是否有外力介入或違法之處。