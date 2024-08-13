▲違規頂樓加蓋套房，桃園建管處不手軟掃除。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為維護社區大樓公共安全，桃園市政府建築管理處接獲舉報頂樓違規加蓋套房案，絕不寬待，近期拆除桃園區秀山路1處頂樓違規隔間做套房使用案，以及平鎮區大昌路1處屋頂平台的違章。據了解，建管處拆除違建過程，面臨各方說情或施壓，仍展現魄力和無畏精神執行，深獲民眾按讚！

建管處莊敬權處長表示，頂樓加蓋影響社區大廈公共安全，影響逃生動線，也未考量原建築本體的結構承載，近1個月拆除桃園區、平鎮區共2件頂樓違規使用，經公所查報，屋主卻遲未改善案件。

建管處說明桃園區秀山路案，頂樓違規加蓋分割做套房，又將原5樓公共使用空間擅自裝修做私人使用，經查報違章後，多次通知屋主限期改善卻未見，因此列為取締拆除對象，違規室裝也祭出新台幣6萬元罰單。而平鎮大昌路案，5樓住戶不但於6樓新增違建，又擅自將樓板打通增設樓梯通往6樓違建，建管處完成拆除，並要求屋主應恢復原狀，將6樓屋頂層共用空間還給社區住戶。

建管處強調，違規增建和室內裝修均違反建築法規，有消防安全疑慮、結構承重等問題，對於城市美學也是一大問題，違建依建築法規定拆除，室內違法裝修也依規可開罰最高30萬元。目前違建拆除以施工中建築為優先，既存影響公安建物也將派人勘查，引響公共安全逃生者優先處置對象，屋主如限期未改善、清理拆除後的廢棄物，建管處除安排拆除，住戶也將受罰，請民眾真的一起為桃園的住宅公共安全，城市美學一起努力。