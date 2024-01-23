寒流發威！大樓外牆磁磚要注意　桃園建管處加強巡查

▲寒流發威！大樓外牆磁磚要注意。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

入冬以來最強寒流來襲，桃園市政府建築管理處提醒，氣溫冷熱變化大，建築物外牆磁磚因熱漲冷縮，容易掉落，請各社區管理委員會留意，建物外牆、裝飾面如有剝落情形，務必立刻圍設警示，加做防護措施並盡速修復完成。

市府建築管理處22日也主動派員會同專業技師，針對桃園大樓磁磚掉落案件加強巡查，提升用路人及車輛通行安全，另大樓管理委員會也可以向建管處了解修繕補助。

建管處長莊敬權提醒，依「建築法」規定建築物所有權人應善盡建物安全管理，管委會及建物所有權人應重視建築物外牆磁磚剝落問題，違反者可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰或新台幣5仟元以上、1萬元以下怠金，並得連續處罰直至改善為止；若因外牆剝落致人傷亡者，後續恐將面對民、刑事賠償之責任。

針對建物外牆剝落問題，市府建管處也持續提供公寓大廈相關協助，今年度的補助計畫預計4月起開放申請，領有使用執照滿10年以上之管理組織，可以向建管處提出「重大修繕補助」，依據戶數等級，最高可以申請到新台幣20萬元補助，重大修繕補助每5年可以申請補助1次，如還未使用過的管委會可以洽桃建管處公寓大廈科(03-3322101分機6708至6711)進一步了解相關資訊。