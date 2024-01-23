　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

寒流發威！大樓外牆磁磚要注意　桃園建管處加強巡查

▲寒流發威！大樓外牆磁磚要注意

▲寒流發威！大樓外牆磁磚要注意。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

入冬以來最強寒流來襲，桃園市政府建築管理處提醒，氣溫冷熱變化大，建築物外牆磁磚因熱漲冷縮，容易掉落，請各社區管理委員會留意，建物外牆、裝飾面如有剝落情形，務必立刻圍設警示，加做防護措施並盡速修復完成。

市府建築管理處22日也主動派員會同專業技師，針對桃園大樓磁磚掉落案件加強巡查，提升用路人及車輛通行安全，另大樓管理委員會也可以向建管處了解修繕補助。

▲寒流發威！大樓外牆磁磚要注意

建管處長莊敬權提醒，依「建築法」規定建築物所有權人應善盡建物安全管理，管委會及建物所有權人應重視建築物外牆磁磚剝落問題，違反者可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰或新台幣5仟元以上、1萬元以下怠金，並得連續處罰直至改善為止；若因外牆剝落致人傷亡者，後續恐將面對民、刑事賠償之責任。

針對建物外牆剝落問題，市府建管處也持續提供公寓大廈相關協助，今年度的補助計畫預計4月起開放申請，領有使用執照滿10年以上之管理組織，可以向建管處提出「重大修繕補助」，依據戶數等級，最高可以申請到新台幣20萬元補助，重大修繕補助每5年可以申請補助1次，如還未使用過的管委會可以洽桃建管處公寓大廈科(03-3322101分機6708至6711)進一步了解相關資訊。

ET快訊
陶晶瑩淚控被賺價差！合夥人聲明反擊「天經地義」
快訊／不畏3°C低溫！陽明山「深夜爆人潮」　準備一睹下雪美景

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

腦部萎縮身障男失蹤24次　山區迷途淋濕和平警供熱時衣物助返家

2024大選落幕！Xpark動物全明星大選接力登場　票選生物新領袖

寒流發威！大樓外牆磁磚要注意　桃園建管處加強巡查

舊城區再生！　桃園投入7,700萬改造景福宮周邊街區環境

身障幻覺男要到少林寺尋父　員警勸說載回所安置

大園新春創意春聯揮毫　300份春聯供民眾索取

工藝中心主辦埔里紙藝展即起登場　於埔里花卉中心展至3／10

清境觀光協會號召旅宿業者免費招待弱勢兒少　慨捐百萬消防警備車

桃園「世外桃源文教公益基金會」　捐贈500台電陶爐給弱勢戶

迎新春家電也要換新！　集雅社滿額再抽五星住宿+按摩椅

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

李棟旭心疼姪女受難...自打8巴掌　《殺人者的購物中心》開播就有爆點

小萌貓「鱷魚尾巴」吃播　開心呼嚕叫畫面超違和！

韓國棒球選手「老婆場邊熱舞應援」 無奈苦笑..大喊：妳回座啦！

「超哥餐廳」店長還原Toyz用餐情況　心疼老闆..抱不平：平常個性超好的！

北市驚傳少女被押到社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

腦部萎縮身障男失蹤24次　山區迷途淋濕和平警供熱時衣物助返家

2024大選落幕！Xpark動物全明星大選接力登場　票選生物新領袖

寒流發威！大樓外牆磁磚要注意　桃園建管處加強巡查

舊城區再生！　桃園投入7,700萬改造景福宮周邊街區環境

身障幻覺男要到少林寺尋父　員警勸說載回所安置

大園新春創意春聯揮毫　300份春聯供民眾索取

工藝中心主辦埔里紙藝展即起登場　於埔里花卉中心展至3／10

清境觀光協會號召旅宿業者免費招待弱勢兒少　慨捐百萬消防警備車

桃園「世外桃源文教公益基金會」　捐贈500台電陶爐給弱勢戶

迎新春家電也要換新！　集雅社滿額再抽五星住宿+按摩椅

四寶爸愛抽電子煙「全家6口狂咳」　醫診斷嘆：一家人都氣喘了

2024日立盃高球賽落幕！「大師兄」林智勝趣味競賽小試身手

瘦身卡關？減脂期必做「6件事」、讓你包準瘦

新北男當詐騙車手還做愛心　警搜出捐款收據斥「怎麼還做詐騙？」

太平山2024首波低溫下冰霰　23日將迎來雪白北國美景

腦部萎縮身障男失蹤24次　山區迷途淋濕和平警供熱時衣物助返家

2024大選落幕！Xpark動物全明星大選接力登場　票選生物新領袖

寒流發威！大樓外牆磁磚要注意　桃園建管處加強巡查

舊城區再生！　桃園投入7,700萬改造景福宮周邊街區環境

身障幻覺男要到少林寺尋父　員警勸說載回所安置

8歲萌娃駕駛「飄移車」！　奶音喊：速度快姿勢也要帥

地方熱門新聞

太平山22日深夜下冰霰晶　夢幻美景遊客驚喜

即／楠梓冒1米大洞！8車卡坑

山區迷途淋濕　和平警供熱時衣物助返家

球賽跑跳隱形眼鏡險飛出　「四爺」陳傑憲一招擺脫困擾

2024大選落幕！　Xpark動物全明星大選接力登場

瑞士商務辦事處拜會黃偉哲盼擴大雙方交流

工藝中心主辦埔里紙藝展即起展至3／10

身障幻覺男要到少林寺尋父　員警勸說載回所安置

寒流發威　大樓外牆磁磚要注意

桃園投入7,700萬　改造景福宮周邊街區環境

大園新春創意春聯揮毫　300份春聯供民眾索取

東引戰情中心主任少校　退伍後成羅勒契作戶

清境觀光協會號召旅宿業者免費招待弱勢兒少回饋社會

新北啟動低溫關懷機制　侯友宜夜訪視街友

更多熱門

相關新聞

桃園加強農地違建空拍巡檢　違法即拆

桃園加強農地違建空拍巡檢　違法即拆

桃園市政府建管處陸續針對全市大型農地工廠進行稽查與拆除工作，其中更針對查報屬實的新屋農地大型鐵皮違建，進行拆除。建管處說，該案農地違規使用約600坪，去年曾被查報於去年12月強拆後，原場址竟又重建，挑戰公權力，經與地檢署合作，建管處派員就本案件拆除夷為平地。

寒流發威　魏嘉賢探視街友贈脖圍

寒流發威　魏嘉賢探視街友贈脖圍

關鍵字：

寒流發威桃園建管處大樓外牆磁磚

讀者迴響

熱門新聞

台中弟弟持球棒猛砸哥哥送醫不治

即／被暴打後首發聲！Toyz還原事件始末

即／準備看下雪美景！陽明山深夜爆人潮

1家5口被錢逼死！知情人士曝「錢莊夠狠黑幕」

丁特突現身「超哥」餐廳！

北市少女被押社子大橋下　慘遭眾人圍毆脫衣還逼下跪

陶晶瑩淚控被賺價差！合夥人聲明反擊：簡單的商業邏輯

太平山22日深夜下冰霰晶　夢幻美景遊客驚喜

詭異巧合！一家5口赴死前自撞火燒車

獨／夫妻疑揹債攜3幼兒赴黃泉　2童死前掙扎曝求生欲

岳母睡了女婿！　女兒婚後2年才知「母女丼」

不斷更新／北部3縣市8校明天放低溫假　全台停班課狀況一次看

即／士林行人遭機車撞飛　命危急救中

Toyz公開驗傷單「頭部腦震盪」！

威力彩「頭獎2億」高雄鼓山一注獨得

更多

最夯影音

更多
花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千

花200入會員！要50顆蛋被拒　超派女客飆高音：不然退1千
超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

超哥才爆揍Toyz後5萬交保　隔天現身機場...解釋早訂好

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

陶晶瑩哭了！淚控股東「背信賺價差」　公司遭查封「自掏腰包付員工年終薪水」

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

尼克星分析Toyz打輸超哥　「重心被控制、警覺性差」

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

YOASOBI台北開唱2千粉絲擠滿！　安可神曲《IDOL》現場超嗨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面