拖了5年！桃園建商消極回應損鄰　建管處要求加速修復協調

▲建案現場狀況。（圖／建管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府建管處13日表示，黃騰建設於平鎮區南京路興建地上7層地下1層的集合住宅，在108年施工時造成周圍10餘戶房屋受損，今日住戶反映時過5年建商均未積極處理，再次投書市府及在地民意，建管處已要求建商就民眾房屋損害加速修復和協調。

建管處表示，本建案108年施工造成鄰房損害時，已經邀集專業公會辦理會勘，認定屬施工損害並列管使用執照，去(112)年9月再次指派桃園市土木技師公會辦理深開挖巡檢，該案地下室已施作完成，目前進度停留在一樓，經技師初步判斷暫無擴大損害疑慮。

▲案場進度目前停留在1樓。（圖／建管處提供）

建管處已再度要求建商積極面對受損戶訴求，並排定本週會同起、承、監造人及專業技師公會現地重新檢視工地安全。針對黃騰建設經過5年均未積極回應、協調周邊受損戶的問題，建管處對於建商消極作為不予苟同，近期將針對該建商在桃園的其他4處建築基地加強稽查，確保各工區的施工現場及周邊住戶安全。

建管處補充，市府針對損鄰事件處理方式自107年起訂有「鄰損辦法」，去年也完成了「鄰損鑑定手冊」，完整的規範建商與週邊受損戶的協調機制，針對本次平鎮住戶所受到的鄰損問題，均可透過市府的程序提出建築爭議調解，尋求協助。